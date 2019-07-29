Калеб Дрессел / Фото: AFP

7 медалей Украины, прыщи нового Фелпса и трагедия в клубе: победители и жертвы водного ЧМ-2019 в Корее Катерина Макаревская https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB 2019-07-29T12:12:03+03:00 Другие Михаилу Романчуку не хватило одной секунды до"золота", а чемпионка Кэйли Гилкрист едва не лишилась жизни

Наши синхронницы в одиночестве не остались: в последний, 17-й, день чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу Украина таки увеличила медальный набор до семи. К шести артистичным наградам добавилось "серебро" в плавании. На 1500 м вольным стилем статус вице-чемпионазащитил лучший стайер Украины и чемпион мира на короткой воде Михаил Романчук.

Но скромничать не будем: после двух успешных сезонов Миши многие надеялись, что на этот раз он поборется за "золото". И такой шанс действительно был: большую часть дистанции топ-тройка держалась бок о бок, и победить мог любой – вечный соперник Романчука, итальянец Грегорио Пальтриньери, немец Флориан Веллброк или сам украинец. Все решила последняя стометровка, где конкурентов застал врасплох немец, вырвавшись вперед. Миша уже не смог его догнать и уступил 1,09 секунды, а опытный олимпийский чемпион Пальтриньери, которому все прочили победу, остался позади с "бронзой". Ребята полностью повторили прошлогодний подиум ЧЕ. 7-м финишировал наш Сергей Фролов. Кстати, для 21-летнего Веллброка это не дебютный титул: полторы недели назад здесь же, в южнокорейском Кванджу, он выиграл заплыв на 10 км на открытой воде.

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Михаил Романчук. Фото – AFP

ОСКОРБЛЕНИЯ ЗА МОЛОТОК. Действующий рекордсмен на 1500 м, китаец Сунь Ян, уже второй мир эту дистанцию пропускает: бережет спину и энергию, чтобы сконцентрироваться на 200 и 400 м (которые на этом ЧМ выиграл) и включенные в олимпийскую программу 800 м. Но вот нервы поберечь не удалось. В прошлом году The Sunday Times обвинили Суня в том, что во время допинг-теста он разбил молотком несколько пробирок с кровью. Китаец подал на издание в суд, заявив, что процедура была с нарушениями. FINA пловца оправдала, но дело еще будет рассматривать Спортивный арбитражный суд. Соперники своего недоверия к Яну, уже отбывавшему наказание за допинг в 2014-м, не скрывали: во время награждений на ЧМ демонстративно не жали руку и высказывали недовольство в интервью. Особенно активно это делали британец Данкан Скотт и австралиец Мак Хортон. Сам Ян сказал, что не заслуживает "оскорблений и клеветы": "В том, что я сказал, – ни одного сфабрикованного слова".

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Сунь Ян. Фото – AFP

ГЕРОЙ И ЕГО ТАЛИСМАН. В плавании США собрали больше всех медалей – 27. Из них 14 – золотые, в том числе три – в эстафетах. С двумя титулами уезжают Симоне Мануэль и Лилли Кинг. Звездной Кэти Ледеки на этот раз покорились только 800 м вольным стилем. Сенсационно установила новый мировой рекорд 17-летняя Реган Смит. Но лучшей пловчихой чемпионата признали шведку Сару Сьостром, выигравшую пять индивидуальных медалей, включая "золото" на 50 м баттерфляем.

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Королем же стал 22-летний Калеб Дрессел, взявший четыре личных "золота" и побивший 10-летний рекорд Майкла Фелпса на 100 м баттерфляем. С чем, кстати, американская легенда его поздравил, восхитившись техникой бывшего партнера по команде. Теперь, говорит Калеб, можно выдохнуть: "У меня прыщи от стресса повыскакивали. И волос, наверное, становится меньше". В СМИ Дрессела уже называют "следующим Фелпсом". К слову, единственный нетронутый рекорд "Летающей рыбы" после мира остался на комплексных 400 м.

Калеб Дрессел. Фото – AFP

На счету "Майкла-младшего" два "золота" ОИ в эстафете и 13 титулов чемпиона мира на длинной воде. Настраиваться на новые победы ему помогает особенный ритуал: перед заплывом он целует и прикладывает ко лбу бандану. А в субботу пловец повязал ее на свою медаль. Талисман принадлежал его школьной учительнице, которая умерла от рака: "Она любила меня, а я ее. Эта бандана – последнее, что у меня осталась от нее. Я просто хотел, чтобы она прошла со мной этот путь".

ФАТАЛЬНОЕ ПАТИ.Конец чемпионата омрачил трагический случай в местном ночном клубе, где спортсмены праздновали окончание соревнований. В самый разгар вечеринки балкон, на котором в тот момент было около ста человек, обвалился. Двое мужчин-корейцев погибли, 16 гостей получили травмы. Среди них восемь – атлеты из США, Новой Зеландии, Нидерландов, Италии и Бразилии. Американской ватерполистке Кэйли Гилкрист, которая за несколько часов до этого стала чемпионкой мира вместе с командой, пришлось делать операцию на ноге.

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