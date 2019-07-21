Адам Пити побил мировой рекорд на стометровке брассом

Британец уже в четвертый раз переписывает мировое достижение на этой дистанции

Старт Пити на чемпионате мира. Фото: AFP

Британский пловец Адам Пити установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом. В квалификационном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу 24-летний спортсмен показал время 56,88 секунды.

Предыдущий рекорд также принадлежал Пити – 57,10 секунды.

К сожалению, в финальный заплыв, который пройдет в понедельник, не квалифицировался украинец Никита Коптелов (1.03.47).

Пити является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 м брассом, серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в комбинированной эстафете 4х100 м. В его активе пять золотых медалей чемпионатов мира и 12 – европейских первенств. Он в четвертый раз бьет мировой рекорд на 100 м брассом – впервые Адам показал лучший результат в мире на данной дистанции в 2015 году.

Напомним, что на чемпионате мира произошел громкий скандал. Австралиец Мак Хортон в знак протеста отказался подниматься на пьедестал почета и не пожал руку победителю. Дело в том, что чемпионом мира на дистанции 400 метров вольным стилем стал китаец Сунь Ян.

Как выяснилось недавно, Ян сначала отказался сдавать анализ мочи и сдал лишь кровь. Затем и вовсе разбил пробирку с кровью молотком, чтобы испортить образцы. Помимо этого, китаец несколько раз покидал комнату с допинг-офицерами, что категорически запрещено.

Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание. Китайцу грозит даже пожизненная дисквалификация. Однако на чемпионат мира-2019 его допустили.

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