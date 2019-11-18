"Ах ты, скотыняка!" Беленюк показал депутатам, как бросать своих обидчиков через плечо

Мастер-класс для парламентариев от двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе

Жан Беленюк / Фото: Instagram

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Чемпион мира по греко-римской борьбе народный депутат Жан Беленюк показал коллегам по парламенту приемы, при помощи которых можно защититься в случае нападения. Видео мастер-класса по самообороне Жан выложил на своей странице в Instagram. Напомним, недавно состоялась первая потасовка депутатов в Раде нового созыва.

Пособие от чемпиона мира получилось довольно натуральным. Например, в одном из моментов спарринг-партнер Жана Беленюка, имитируя нападение на него спереди, кричит: "Ах ты ж, скотыняка!". В ответ Беленюк эффектно бросает нападающего на ковер прогибом.

Жан Беленюк, курс по самообороне Видео: Instagram

"Поскольку на наших депутатов иногда осуществляются нападения, хотел бы показать им несколько приемов, чтобы они знали, как себя защитить", – объяснил причины создания этого видеоролика Жан Беленюк

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Как мы писали ранее,Беленюк попал впросак, уснув прямо на заседании Рады. борец-депутат не выдержал насыщенного графика, задремав прямо во время обсуждения законов.

Добавим, что этой осенью Беленюк стал уже двукратным чемпионом мира, в столице Казахстана Нур-Султане одолев венгра Виктора Льоренца. Схватка прошла в равной борьбе, но победа в один балл все-таки досталась украинцу.

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