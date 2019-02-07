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Александр Абраменко выиграл "серебро" чемпионата мира по фристайлу

Сегодня, 09:20

Олимпийский чемпион подтвердил, что он один из лучших в мире

Александр Абраменко - второй на ЧМ-2019
Александр Абраменко - второй на ЧМ-2019. Фото: AFP
Александр Абраменко выиграл "серебро" чемпионата мира по фристайлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bde/7fd/5c5bde7fd3b6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bde/7fd/5c5bde7fd3b6a.jpg Другие Олимпийский чемпион подтвердил, что он один из лучших в мире

Олимпийский чемпион Александр Абраменко стал серебряным призером чемпионата мира по фристайлу, который проходит в Солт-Лейк-Сити. В лыжной акробатике Александр пробился в финал со второго места. И в решающей стадии соревнований украинец также показал второй результат. Победителем чемпионата мира стал россиянин Максим Буров, бронзовую награду завоевал Ное Рот.

Абраменко является Олимпийским чемпионом Пхенчханеа-2018. До этого на чемпионатах мирах его лучшим результатом было пятое место в японском Инавасиро в 2009 году. Кстати, это первая в истории медаль украинских мужчин-фристайлистов на чемпионатах мира.

В женских соревнованиях украинка Ольга Полюк в финале заняла седьмое место. Победительницей стала представительница Беларуси Александра Романовская. Российская фристайлистка Любовь Никитина выиграла "серебро", "бронзу" взяла китаянка Ксю Ментао.

Напомним, что это уже вторая медаль Украины на чемпионате мира. Ранее историческое "серебро" завоевала Аннамари Данча. Наша сноубордистка выиграла медаль в параллельном слаломе.

Напомним, что днем ранее украинка впервые в истории заняла шестое место в финале параллельного слалома-гиганта. В этой же дисциплине Данча в 2010-м году завоевала "золото" юниорского мирового первенства.

 

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Тег фристайл, чемпионат мира, Александр Абраменко, лыжная акробатика

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Сегодня|Спорт

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