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Александр Абраменко выступил на первых соревнованиях после Пхенчхана-2018

Сегодня, 21:40

Олимпийский чемпион занял пятое место на этапе Кубка мира

Прыжок Абраменко
Прыжок Абраменко. Фото: AFP
Александр Абраменко выступил на первых соревнованиях после Пхенчхана-2018 //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4ce/9f3/5c44ce9f360fd.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4ce/9f3/5c44ce9f360fd.jpg Другие Олимпийский чемпион занял пятое место на этапе Кубка мира

В американском Лейк-Плэсиде начался новый сезон у фристайлистов в лыжной акробатике. Для олимпийского чемпиона Александра Абраменко это был первый старт после "золота" Игр в Пхенчхане.

Украинец уверенно с шестым результатом прошел в финальную 12-ку, где еще один чистый прыжок принес ему второе место и выход в финальную шестерку.

К сожалению, финальный прыжок украинец немного "смазал" во время приземления, за что судьи сбавили ему баллы и Абраменко стал пятым с набранными 112,67 баллами.

Выиграл первый этап Кубка мира россиянин Максим Буров с 129,86 баллами в финале, также места на пьедестале почета заняли китаец Вань Синьди и россиянин Станислав Никитин.

В соревновании женщин украинка Ольга Полюк заняла 11-е место в финале.

Дальше у Александра Абраменко и Ольги Полюк подготовка к главным соревнованиям сезона – чемпионату мира, который состоится 1-9 февраля в Парк Сити (США).

Напомним, что сразу после завоевания "золота" в Пхенчхане-2018 Александр Абраменко говорил нам: "Я летаю как во сне или в какой-то сказке".

Кстати, президент НОК Сергей Бубка признался о своих ожидания перед выступлением Абраменко: "Я чувствовал, что медаль будет. Никому ничего не говорил, но это чувство сидело во мне".

кубок мира, фристайл, Александр Абраменко, лыжная акробатика

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isport.ua

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