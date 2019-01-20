Александр Абраменко выступил на первых соревнованиях после Пхенчхана-2018

Олимпийский чемпион занял пятое место на этапе Кубка мира

Прыжок Абраменко. Фото: AFP

Александр Абраменко выступил на первых соревнованиях после Пхенчхана-2018 //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4ce/9f3/5c44ce9f360fd.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4ce/9f3/5c44ce9f360fd.jpg 2019-01-20T21:40:47+02:00 Другие Олимпийский чемпион занял пятое место на этапе Кубка мира

В американском Лейк-Плэсиде начался новый сезон у фристайлистов в лыжной акробатике. Для олимпийского чемпиона Александра Абраменко это был первый старт после "золота" Игр в Пхенчхане.

Украинец уверенно с шестым результатом прошел в финальную 12-ку, где еще один чистый прыжок принес ему второе место и выход в финальную шестерку.

К сожалению, финальный прыжок украинец немного "смазал" во время приземления, за что судьи сбавили ему баллы и Абраменко стал пятым с набранными 112,67 баллами.

Выиграл первый этап Кубка мира россиянин Максим Буров с 129,86 баллами в финале, также места на пьедестале почета заняли китаец Вань Синьди и россиянин Станислав Никитин.

В соревновании женщин украинка Ольга Полюк заняла 11-е место в финале.

Дальше у Александра Абраменко и Ольги Полюк подготовка к главным соревнованиям сезона – чемпионату мира, который состоится 1-9 февраля в Парк Сити (США).

Напомним, что сразу после завоевания "золота" в Пхенчхане-2018 Александр Абраменко говорил нам: "Я летаю как во сне или в какой-то сказке".

Кстати, президент НОК Сергей Бубка признался о своих ожидания перед выступлением Абраменко: "Я чувствовал, что медаль будет. Никому ничего не говорил, но это чувство сидело во мне".

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