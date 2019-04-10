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Александр Хоцяновский выиграл медаль чемпионата Европы по борьбе

Сегодня, 21:51

Наш спортсмен завоевал бронзовую награду континентального первенства

Бронзовая схватка
Бронзовая схватка. Фото: Facebook
Александр Хоцяновский выиграл медаль чемпионата Европы по борьбе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e3b/31b/5cae3b31b1a0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e3b/31b/5cae3b31b1a0d.jpg Другие Наш спортсмен завоевал бронзовую награду континентального первенства

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте, "вольники" разыграли награды в весовой категории до 125 кг. Бронзовую медаль завоевал украинец Александр Хоцяновский. В поединке за третье место наш борец победил поляка Роберта Барана со счетом – 3:2.

Это вторая континентальная медаль в карьере 28-летнего Хоцяновского. В 2014 году он также брал "бронзу" чемпионата Европы.

Напомним, что это уже вторая награда нашей команды на континентальном первенстве. Ранее Василий Шуптар завоевал "бронзу" в категории до 65 кг. В схватке за третье место 28-летний Шуптар взял верх над Кшиштофом Бьенковски из Польши.

Как сообщалось ранее, у грузинского борца забрали олимпийскую медаль Лондона-2012. Серебряный призер Давит Модзманашвили попался на употреблении допинга.

Также сообщалось, что в России вынесли приговор убийцам 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе. Они получили от 12 до 17 лет лишения свободы. Убийцы наносили удары ножом и арматурой, а затем угрожали свидетелям пистолетом.

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Тег Чемпионат Европы, вольная борьба

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