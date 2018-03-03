Алексей Касьянов снялся с соревнований по многоборью на чемпионате мира

Во время забега на 60 метров с барьерами украинец получил травму

Украинский легкоатлет Алексей Касьянов не смог завершить соревнования по семиборью на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме, сообщает ФЛАУ.

Во время забега на дистанции 60 м с барьерами украинец сбил первый барьер и почувствовал спазм задней мышцы поверхности бедра и принял решение прекратить борьбу.

Отметим, что после первых четырех дисциплин семиборья Касьянов шел на пятом месте и претендовал на медали.

Напомним, что украинка Алина Шух стала седьмой в многоборье на чемпионате мира по легкой атлетике. Результаты Джонсон-Томпсон и Дадич стали для них лучшими в сезоне, а Родригес установила рекорд континента.

Напомним, что украинский украинский легкоатлет Евгений Гуцол не смог отправиться на чемпионат мира в Бирмингем из-за проблем с визой. В результате этого в ЧМ не примет участия не только Гоцул, но и вся эстафетная команда Украины.

Ранее мы сообщали, что на ЧМ по легкой атлетике произошел уникальный случай на – все участники забега дисквалифицированы. Судьи вынуждены были аннулировать результаты всего забега.