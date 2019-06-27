Алла Черкасова завоевала "бронзу" Европейских игр

В утешительном финале украинка победила шведку Франсон

Черкасова выиграла в Минске медаль. Фото: НОК Украины

Сегодня в Минске на Европейских играх разыгрывают медали борцы. В женских соревнованиях бронзовую награду завоевала украинка Алла Черкасова. В утешительном финале в категории до 68 кг Черкасова победила Дженни Франсон из Швеции – 6:2.

Кстати, сегодня у нас также два "золота" Европейских игр! Байдарке-двойке в составе Марии Повх и Людмилы Куклиновской не нашлось равных на дистанции 200 метров. А Анна Соловей выиграла велогонку по очкам.

Теперь на счету нашей команды на Европейских играх 27 медалей – 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Украинская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Как сообщалось ранее, в Минске разгорается скандал: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Напомним, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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