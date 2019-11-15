Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

American Girl: звездный украинец потроллил Дарью Белодед за "рваный" вид в США

15 ноября, 21:03

Олег Верняев не оставил без внимания фотографии обворожительной дзюдоистки, которыми она поделилась в Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Реклама

19-летняя звезда мирового спорта Дарья Белодед, которая в этом году стала самой молодой двукратной чемпионкой планеты по дзюдо, позволила себе немного расслабиться в Сан-Франциско. Украинская спортсменка порадовала своих поклонников эффектной фотосессией из Калифорнии, которая не осталась без внимания олимпийского чемпиона Рио-2016 в гимнастике Олега Верняева.

Читайте также: "Пальцы у меня выбиты, некоторые сломаны": вундеркинд дзюдо Белодед – о страхе, диете по граммам и интересе мужчин

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев, комментируя рвано-джинсовый стиль Дарьи Белодед во время прогулки по Сан-Франциско, написал ей в Instagram: "У тебя вещи провались". На троллинг партнера по олимпийской команде American Girl ответила следующим образом: "Блин, пойду зашью".

Олег Верняев и Дарья Белодед. Фото – Instagram

Стоит отметить, что Дарья Белодед успешно сражает наповал не только соперниц, но и поклонников. Такой девушкой сложно не восхищаться:

Кстати, на вопрос "Сегодня", как Дарья отбивается от мужчин, которые проявляют к ней интерес, она ответила: "Интерес проявляют, но я не посещаю такие места, чтобы сильно приставали. Конечно, пишут много, но я, кроме зала и дома, в принципе нигде не бываю"

"Занято ли мое сердце? Это уже личное", – говорит Дарья Белодед

Как мы писали ранее, в Японии специально под Белодед готовят новую соперницу. 19-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Но конкуренты не опускают руки.

Смотрите, как украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала золото в финале мирового первенства

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

спортивная гимнастика дзюдо Олег Верняев Дарья Белодед

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спортивная свадьба в Украине: самая быстрая девушка Европы вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу
Спортивная свадьба в Украине: самая быстрая девушка Европы вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингуДругие
Ушел из жизни знаменитый французский велогонщик
Ушел из жизни знаменитый французский велогонщикДругие
Шестилетнему сыну российской звезды фигурного катания Евгения Плющенко угрожают убийством
Шестилетнему сыну российской звезды фигурного катания Евгения Плющенко угрожают убийствомДругие
Япония против Белодед: на Востоке специально под украинскую чемпионку готовят новую соперницу
Япония против Белодед: на Востоке специально под украинскую чемпионку готовят новую соперницуДругие
20-летняя гимнастка погибла, сорвавшись с брусьев на тренировке: врачи трое суток боролись за ее жизнь
20-летняя гимнастка погибла, сорвавшись с брусьев на тренировке: врачи трое суток боролись за ее жизньДругие
Владимир Зеленский учредил 350 стипендий для украинских спортсменов: сколько получит чемпион мира
Владимир Зеленский учредил 350 стипендий для украинских спортсменов: сколько получит чемпион мираДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...