American Girl: звездный украинец потроллил Дарью Белодед за "рваный" вид в США

Олег Верняев не оставил без внимания фотографии обворожительной дзюдоистки, которыми она поделилась в Instagram

Дарья Белодед / Фото: Instagram

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19-летняя звезда мирового спорта Дарья Белодед, которая в этом году стала самой молодой двукратной чемпионкой планеты по дзюдо, позволила себе немного расслабиться в Сан-Франциско. Украинская спортсменка порадовала своих поклонников эффектной фотосессией из Калифорнии, которая не осталась без внимания олимпийского чемпиона Рио-2016 в гимнастике Олега Верняева.

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Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев, комментируя рвано-джинсовый стиль Дарьи Белодед во время прогулки по Сан-Франциско, написал ей в Instagram: "У тебя вещи провались". На троллинг партнера по олимпийской команде American Girl ответила следующим образом: "Блин, пойду зашью".

Олег Верняев и Дарья Белодед. Фото – Instagram

Стоит отметить, что Дарья Белодед успешно сражает наповал не только соперниц, но и поклонников. Такой девушкой сложно не восхищаться:

Кстати, на вопрос "Сегодня", как Дарья отбивается от мужчин, которые проявляют к ней интерес, она ответила: "Интерес проявляют, но я не посещаю такие места, чтобы сильно приставали. Конечно, пишут много, но я, кроме зала и дома, в принципе нигде не бываю"

"Занято ли мое сердце? Это уже личное", – говорит Дарья Белодед

Как мы писали ранее, в Японии специально под Белодед готовят новую соперницу. 19-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Но конкуренты не опускают руки.

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