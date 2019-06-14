Американцу грозит смертная казнь за убийство чемпиона России

Российскому сноубордисту было всего 31 год

Фото: AFP

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был убит после уличного конфликта в Лос-Анджелесе. Огонь открыл 30-летний уроженец Юты Ретт Нельсон. В тот же день преступник напал на супермаркет, заправку и ресторан. Теперь Нельсону грозит смертная казнь.

31-летний Кольцов был победителем Кубка и чемпионата России по сноуборду. Также он побеждал на открытом чемпионате Швейцарии.

Ранее мы писали, что в России поймали убийц спортсмена, заступившегося за беременную девушку. 34-летнего Сергея Чуева сперва избили, а затем бросили в пруд и утопили. Жуткая трагедия в столице РФ.

Как сообщалось ранее, в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку.82-летняя Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Также мы писали, что опубликованы причины смертельного ДТП с участием футболиста: лопнуло колесо на скорости 237 км/час. Предварительная экспертиза, сделанная на месте трагедии, установила, что испанец Хосе Антонио Рейес двигался со скоростью 237 км/ч на своем Mercedes Brabus S550. Причиной трагедии могла стать лопнувшая шина.

Ранее появилось видео нокаута пощечиной в России в исполнении 170-килограммового Пельменя:

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