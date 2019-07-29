Далайла Мухаммад / Фото: AFP

Американка побила 16-летний мировой рекорд российской спортсменки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4 2019-07-29T11:11:28+03:00 Другие Далайла Мухаммад лишила российскую спортсменку мирового рекорда

Американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате США. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсменка преодолела дистанцию за 52,20 секунды.

Таким образом, Мухаммад побила достижение российской бегуньи Юлии Печенкиной, которая в августе 2003 года на чемпионате России пробежала за 52,34 секунды.

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"Тренер постоянно говорил, что рекорд близок. Мне нужно было только верить и двигаться к нему. Я так сильно этого хотела, я знала, что мне нужно просто выйти и показать себя", – рассказала Мухаммад после забега.

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В 2016 году американка выиграла олимпийское золото на той же дистанции. 29-летняя спортсменка также завоевывала два серебра чемпионатов мира.

Кстати, на чемпионате США по легкой атлетике Сэм Кендрикс побил национальный рекорд в прыжках с шестом, показав результат 6,06 м. Сэм Кендрикс установил национальный рекорд и стал вторым атлетом в мире после Сергея Бубки.

Также мы писали, что в легкой атлетике побили 23-летний рекорд. Голландская спортсменка Сифан Хассан превзошла рекорд планеты в беге на одну милю (1609 м), принадлежавший россиянке Светлане Мастерковой.

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