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Американскую фигуристку обвинили в умышленном нанесении травмы сопернице

Сегодня, 13:40

Мэрайя Белл ударила Лим Юн Су коньком по ноге во время тренировочных прокатов перед короткой программой на ЧМ-2019

Мэрайя Белл
Мэрайя Белл. Фото: AFP
Американскую фигуристку обвинили в умышленном нанесении травмы сопернице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36d/163/5c936d163345d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36d/163/5c936d163345d.jpg Інші Мэрайя Белл ударила Лим Юн Су коньком по ноге во время тренировочных прокатов перед короткой программой на ЧМ-2019

Американская фигуристка Мэрайя Белл подозревается в умышленном нанесении травмы представительнице Южной Кореи Лим Юн Су во время тренировочных прокатов перед короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме. По данным AFP, представители Юн Су считают, что Белл специально нанесла травму кореянке: американка ударила коньком ее по ноге. Также сообщается, что американская фигуристка якобы не принесла извинений после случившегося.

Союз конькобежного спорта Кореи подал жалобу на действия Белл. При этом в заявлении организации отмечается, что на основе видеоролика инцидента нельзя утверждать, что в поведении американки был злой умысел. Международный союз конькобежцев (ISU) проведет расследование этого инцидента.

Ранее мы писали, что китайский дуэт с рекордом победил на чемпионате мира по фигурному катанию. Суй Вэньцзинь и Хань Цун установили новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 155,60 балла, а также обновили рекорд по сумме двух программ – 234,84 балла. Оставшиеся призовые места достались российским фигуристам.

Напомним, что летом прошлого года в фигурном катании обнулили все мировые рекорды. Международный союз конькобежцев принял такое решение из-за новой шкалы оценки уровня исполнения. Все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются "историческими".

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Тег травма, фигурное катание, фигуристка

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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