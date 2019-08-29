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Андрей Проценко стал третьим в истории украинцем – победителем Бриллиантовой лиги

29 августа, 23:33

Наш спортсмен стал лучшим в прыжках в высоту и заработал 50 тысяч долларов

Победитель Бриллиантовой лиги

Победитель Бриллиантовой лиги / Фото: AFP

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл Бриллиантовую лигу. На финальном этапе в Цюрихе Проценко стал первым, показав результат 2,32 метра. Вторым стал австралиец Брэндон Старк, результат которого – 2,30 метра. Третье место у болгарина Тихомира Иванова, который показал аналогичный со Старком результат, но потратил большее количество попыток.

Выступление в Цюрихе принесло Андрею Проценко 50 тысяч долларов, а также wild-card на чемпионат мира в Доху, на который украинский прыгун ранее и так успешно отобрался.

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Андрей Проценко стал третьим в истории Украины чемпионом Бриллиантовой лиги. В 2013 году первым был Богдан Бондаренко, в 2011 году – Ольга Саладуха.

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REUTERS/Gleb Garanich

Как мы писали ранее, самая красивая украинская спортсменка выиграла чемпионат Европы. Юлия Левченко второй год подряд победила на молодежном континентальном первенстве. Наша красотка взяла планку на высоте 1,97 м и на пять сантиметров обошла своих ближайших преследовательниц – немку Кристину Хонзель ("серебро") и гречанку Элле Юнниле ("бронза"). Попутно Юлия завоевала лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

Также ранее сообщалось об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги.

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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легкая атлетика Прыжки в высоту Бриллиантовая лига Андрей Проценко

Источник: SportArena

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