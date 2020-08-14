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"Ангел" в турецком раю: украинская дзюдоистка восхищает сказочными фото

14 августа, 12:50

Елена Павлова Елена Павлова

Дарья Белодед покаталась на качели, установленной у самого берега моря

Одна из самых красивых спортсменок Украины Дарья Белодед отправилась в отпуск. Для отдыха она выбрала турецкий курорт Фетхие, откуда двукратная чемпионка мира радует своих поклонников в Instagram яркими фото. Ранее украинская дзюдоистка-красавица рассказала о крутом дне с букетом.

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Очаровательная спортсменка в летящем белоснежном платье покаталась на качели, установленной у самой воды. Так что волны касались ног Дарьи, когда накатывались на морской берег. "Сказочно", "ангелы существуют", – оценили фото Белодед ее фоловеры.

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INSTAGRAM
INSTAGRAM

Ранее Белодед опубликовала соблазнительные фото в образе модели: "То, во что ты веришь, и есть твой мир".

А этим летом украинская дзюдоистка проехала по Киеву на авто наперегонки со всадником. Дарья, которая нередко проводит время за рулем, поймала потрясающие кадры. Белодед ехала на автомобиле, а в это время рядом с дорогой по газону скакал всадник на лошади. "Не, ну, че – тоже неплохо", – со смехом прокомментировала девушка.

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Смотрите, как Дарья Белодед учится играть в теннис

Дарья Белодед учится играть в теннис

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отдых Турция море дзюдо Дарья Белодед
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