Анонс чемпионата мира по фигурному катанию: утро под сакурой с Сейлор Мун и Винни

На мировом первенстве стартуем без пар и девушек, но ждем блогера и студента Йеля

Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Фото: AFP

Анонс чемпионата мира по фигурному катанию: утро под сакурой с Сейлор Мун и Винни Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1e8/18c/5c91e818c027a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1e8/18c/5c91e818c027a.jpg 2019-03-20T09:13:00+02:00 Другие На мировом первенстве стартуем без пар и девушек, но ждем блогера и студента Йеля

Честно говоря, когда в телепрограмме мы увидели, что чемпионат мира по фигурному катанию будут транслировать по украинскому каналу (UA:Перший), удивились. Как-то отвыкли уже от неолимпийского просмотра этого вида на родных ТВ-просторах. Так что утренние дела на этой неделе у нас пройдут под шуршание коньков, музыкальные хиты и голоса самых воодушевленных фанатов в мире, доносящиеся с чемпионата в японской Сайтаме.



ОЧЕРЕДЬ В 7 УТРА. Первые прокаты стартовали уже сегодня рано утром - со спортивных пар и женщин. А в субботу разыграют последние медали. Украинцев здесь катастрофически мало: второй год подряд мы представлены только в танцах и мужском одиночном катании. Снова в качестве лидеров - Александра Назарова и Максим Никитин, пропустившие чемпионат Европы из-за травмы ноги у Макса. В конце февраля они выиграли небольшой турнир в Эйлате со значительно улучшенным произвольным под "Чаплина", который тяжело давался им в начале сезона. На последних двух ЧМ ребята входили в топ-15. Дебютирует на взрослом мире 17-летний Иван Шмуратко, ставший 16-м на юниорском. На днях его крайне впечатлили масштабы токийского метро с его 13 линиями и 285 станциями, но на прогон на главном катке в Сайтаме Ваня таки добрался: по словам очевидцев, единственный из своей группы. Кстати, даже на тренировочных прокатах трибуны, на которые продавали билеты по 3500 йен, или $31,5 (854 грн), забиты: японцы размели их вмиг и выстраивались в очередь у "Супер Арены" уже в 7 утра. Билет на день соревнований – от $45 до $225.

Мечтает побывать в Японии и наша 15-летняя Анастасия Архипова, у которой это одна из любимых стран, но по возрасту ей еще рано, а ни одна из старших украинок так и не набрала необходимый техминимум для участия. Пар же у нас не было на ЧМ с 2014 года: тогда в этой же Сайтаме выступали Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык. Будем надеяться, в следующем году это изменят София Нестерова и Артем Даренский.



СКАЗКИ О ПЕНЬКЕ И ХАРИЗМЕ. Чем еще удивит Япония? Сказочным розовым kiss’n’cry! Фигуристы ожидают оценок по-весеннему, словно среди цветущей сакуры и… на "пеньке". И сказочных фигуристов хватает. Таких как Суй Вэньцзин и Хань Цун - серебряных призеров Олимпиады из Китая. Они сейчас не в лучших кондициях из-за череды травм у Суй, но чувственности это у них не отнимает, в чем можно убедиться в их произволке с нарастающим драматизмом под Rain, In Your Black Eyes Эцио Боссо. За дебютный титул поборются харизматичные и очень стильные французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, выигравшие Европу и покоряющие оригинальными поддержками. С ними поспорят китайцы Пэн/Цзинь с кокетливой "Офелией" и россияне - лирические Тарасова/Морозов и воинственные Забияко/Энберт.

СЕРЬГИ ГАБИ. В танцевальных же дуэтах вряд ли найдутся конкуренты для французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона: вице-чемпионы ОИ слишком хороши, и от них вполне можно ожидать очередных мировых рекордов, а еще рекордной длины серги Габи и вырез Гийома в танго. А вот кто будет их соседями по пьедесталу - уже интрига. Американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью на Четырех континентах так накосячили с поддержкой на месте в их "Ромео и Джульетте", что в духе трагической пьесы потеряли медаль, и теперь за каждым их шагом будет глаз да глаз. Выжидают момента их коллеги по команде Мэдисон Чок и Эван Бейтс, блистающие ярче, чем когда-либо, в прямом и переносном смысле. А там и Синицина/Кацалапов со Степановой/Букиным из России, и канадцы с танцам-трибьютами: Вивер/Поже - погибшему в прошлом году фигуристу Денису Тену, и Гиллес/Пуарье - в память о маме Пайпер.



ЯПОНИЯ VS РОССИЯ. Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова гаснет на глазах, теряя уверенность в прыжках. Если она не сотворит чудо-камбек, ее может подсидеть новая звезда Японии, 16-летняя Рика Кихира, сигающая тройные аксели и выигравшая в сезоне все, кроме нацчемпионата. От нее самой не отходят камеры, но она все равно считает обязательным перефотографироваться со всеми участниками соревнований. На домашнем льду есть шансы и у Каори Сакамото, славящейся своей скоростью, и Сатоко Мияхары с топ-хореографией и топ-оборотами. Их главные конкурентки - россиянки, чемпионка Европы Софья Самодурова и 2-кратная чемпионка мира "Сейлор Мун" Евгения Медведева, выгрызшая себе место в сборной после провального старта сезона.



КОТЫ, А НЕ МЕДВЕДИ! Как и в олимпийском сезоне, бога Винни-Пухов Юдзуру Ханю не видели в действии с осени: 2-кратный чемпион ОИ восстанавливался после травмы голеностопа. Но мы-то знаем, что после пауз он является в боевой готовности, а в этом году - вооруженный программами, посвященными кумирам Джонни Вейру и Евгению Плющенко. Накануне ЧМ Юдзу дебютировал еще и в качестве блогера: пишет о том, как любит котов. Но ему будет несладко: прыжковым контентом пугают и действующий чемп американец Нейтан Чен, совмещающий карьеру фигуриста с учебой в Йеле, и рекордсмен сезона японец Шома Уно, героически игнорировавший свою травму почти весь сезон.

Ранее мы рассказывали о худшем результате в истории: бразильский фигурист шокировал своим выступлением.

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АВТОР: Катерина Макаревская Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.