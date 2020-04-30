Антидопинговое агенство завершило следствие по делу 298 российских атлетов: сколько проб подделали

Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства завершил следствие по делу о проверке данных московской антидопинговой лаборатории. В манипуляциях с допинг-пробами подозревали 298 спортсменов из России. Напомним, что 9 декабря российский спорт был наказан за подтасовки базы данных московской лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года.

В заявлении ВАДА отмечается, что в московской лаборатории были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов. Результаты расследования переданы 27 различным международным спортивным федерациям и одному оргкомитету соревнований.

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"Это было самое сложное расследование в истории антидопинга — следственная группа ВАДА проделала выдающуюся работу. Позади огромное мероприятие, коснувшееся сотен спортсменов в 28 организациях. Тысячи образцов тестов, 24 терабайта различных данных. И все это принесло результаты. Российский допинговый кризис на протяжении последних пяти лет занимал главное место в деятельности ВАДА. Хочу поблагодарить за усердие каждого, кто приложил руку к этому делу. Это не конец пути. Продолжается повторный анализ проб, отобранных бывшей московской лабораторией", — заявил глава агентства Витольд Банька.

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Ранее мы писали, что МОК столкнулся с новой проблемой после переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса. Такой шаг может открыть дорогу на Игры для спортсменов, отбывающих наказание за допинг. Проблему озвучил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тигарт.

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