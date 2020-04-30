Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Антидопинговое агенство завершило следствие по делу 298 российских атлетов: сколько проб подделали

30 апреля, 21:09

Елена Павлова

Результаты расследования переданы 27 различным международным федерациям

Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства завершил следствие по делу о проверке данных московской антидопинговой лаборатории. В манипуляциях с допинг-пробами подозревали 298 спортсменов из России. Напомним, что 9 декабря российский спорт был наказан за подтасовки базы данных московской лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года.

В заявлении ВАДА отмечается, что в московской лаборатории были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов. Результаты расследования переданы 27 различным международным спортивным федерациям и одному оргкомитету соревнований.

Читайте также: Революция в спорте из-за коронавируса: допинг-пробы теперь будут сдавать виртуально

"Это было самое сложное расследование в истории антидопинга — следственная группа ВАДА проделала выдающуюся работу. Позади огромное мероприятие, коснувшееся сотен спортсменов в 28 организациях. Тысячи образцов тестов, 24 терабайта различных данных. И все это принесло результаты. Российский допинговый кризис на протяжении последних пяти лет занимал главное место в деятельности ВАДА. Хочу поблагодарить за усердие каждого, кто приложил руку к этому делу.

Это не конец пути. Продолжается повторный анализ проб, отобранных бывшей московской лабораторией", — заявил глава агентства Витольд Банька.

Реклама

Ранее мы писали, что МОК столкнулся с новой проблемой после переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса. Такой шаг может открыть дорогу на Игры для спортсменов, отбывающих наказание за допинг. Проблему озвучил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тигарт.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия расследование допинг ВАДА WADA

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Беленюк попросил премьер-министра о послаблении для спортсменов: что имел в виду борец-депутат
Беленюк попросил премьер-министра о послаблении для спортсменов: что имел в виду борец-депутатДругие
"Не одной же мне умирать!" Самая красивая спортсменка Украины поставила тарелку перед носом – и побежалаДругие
Карантин со звездой спорта: лев своими руками и поездка к маме – секреты чемпионки мира по борьбе
Карантин со звездой спорта: лев своими руками и поездка к маме – секреты чемпионки мира по борьбеДругие
Родилась в Киеве, но славу ковала для России: именинница дня – очаровательная Каролина
Родилась в Киеве, но славу ковала для России: именинница дня – очаровательная КаролинаДругие
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила "стриптиз": звезды спорта зажигают на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...