От "Динамика" в Бурунди до "Реала" в Никарагуа: какие соревнования не остановил коронавирус

Это только на первый взгляд COVID-19 полностью остановил вращение планеты "Спорт". Кое-где соревнования продолжаются, иногда – в очень необычной форме.

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Особенная Беларусь

В Беларуси – единственной стране Европы, где футбольный чемпионат не приостановлен, игры проходят в присутствии болельщиков. Правда, после двух туров фанаты объявили бойкот этим матчам в разгар пандемии коронавируса. И теперь чемпионат устанавливает антирекорды посещаемости. Так, на поединок третьего тура в Минске пришло "аж" 411 любителей футбола, стадион в Солигорске собрал 227 зрителей, а в Борисове на стадионе "Городской" согласно протоколу было 100 болельщиков.

Средняя посещаемость третьего тура – 327 человек, она падает со старта чемпионата. Для сравнения, последний тур прошлого сезона собрал на трибунах в среднем 1685 человек, первый тур нынешнего сезона – 1309, второй – 1120.

А вот трансляции поединков этой лиги точно бьют рекорды, ее начали показывать даже на родине футбола – в Англии! Футбольный чемпионат Беларуси начали транслировать и в Украине: права купил канал "Спорт 1".

Хоккей доиграли, можно и на карантин

Определился чемпион Беларуси по хоккею. "Юность" из Минска под аплодисменты зрителей выиграла финальную серию чемпионата Беларуси со счетом 4:1. Повержен "Шахтер" из Солегорска. Последний матч серии "Юность" выиграла в овертайме, а на трибунах было 239 преданных болельщиков самого титулованного клуба Беларуси.

Многие считали, что президент Беларуси Александр Лукашенко, известный фанат хоккея, тянет с карантином лишь для того, чтобы завершить чемпионат. Теперь, когда это случилось, узнаем.

Бурунди: "Динамик" в нищей стране

Бурунди – одна из самых бедных стран мира. По оценкам Международного валютного фонда, в этой стране с населением около 11 миллионов человек ВВП на душу населения составляет всего 309 долларов. Средний показатель по всему миру – 11 355 долларов, в Украине – около 3 600 долларов, а хуже, чем в Бурунди, дела обстоят только в Южном Судане (275 долларов на душу населения). Кстати, на днях просторы интернета облетела смешная новость с участием Бурунди и нашего "мирного" соседа: оказывается, Россия подписала с африканцами... "Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе".

Что же, от большой геополитики – к большому спорту. Лига А Бурунди – это единственный чемпионат на просторах Африки, который не был остановлен из-за коронавируса. В стране на данный момент зафиксировано три случая заражения COVID-19, смертей пока нет.

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В чемпионате выступают свои "Интер" и "Атлетико", и даже "Динамик". Ближайший тур будет сыгран 11 и 12 апреля.

Никарагуа: с двумя "Реалами" и "Ювентусом"

В этом турнире даже в условиях тотального карантина у нас есть возможность поболеть за "Реал" и "Ювентус". Правда, не те, о которых вы подумали. Тут играют "Реал Мадрис" и "Ювентус" Манагуа, и есть даже два "Депортиво" (из городов Окоталь и Лас-Сабанас) и "Реал Эстели" в придачу.

Высшая лига чемпионата этой страны, находящейся на границе между Северной и Южной Америками, в разгаре. Новый сезон стартовал примерно через месяц после того, как мир узнал о новом коронавирусе. После 14 туров лидирует ФК "Манагуа". Болельщики на трибунах, если их так можно назвать в Никарагуа, бывают. Иногда смотрят футбол прямо с машин, припаркованных у арены.

Ближайший тур запланирован на 9 апреля, а нынешний этап чемпионата завершится уже совсем скоро – 19 апреля. Не исключено, что это будет единственный чемпионат, который целиком сыграют в условиях всемирного локдауна.

Таджикистан: первый "коронавирусный" трофей

В Таджикистане разыграли первый в мире "коронавирусный трофей" – и его выиграл украинский тренер! Суперкубок страны завоевал действующий чемпион "Истиклол", наставником которого является Виталий Левченко. Он родился в Таджикистане, но все 90-е отыграл в Украине, а все 2000-е тренировал наши команды, включая сборную из игроков до 20 лет.

Матч за Суперкубок Таджикистана проходит без зрителей.

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На днях стартовал высший дивизион, и завтра будут доигрываться матчи первого тура чемпионата Таджикистана. "Истиклол" на выезде сыграет с "Душанбе-83". Руководство федерации приняло решение, что временно все матчи будут проходить при пустых трибунах.

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Шведы без карантина

Швеция, входящая в ТОП-10 самых счастливых государств мира, остается одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин. Работают кафе, а дети ходят в школу. Есть ряд ограничений, но страна пока не идет по общему пути жесткого карантина. Хотя на сегодняшний день в Швеции уже почти 600 смертей из-за осложнений, вызванных коронавирусом, страна по этому показателю на 13-м месте в мире.

Тем не менее, шведские клубы продолжают играть товарищеские матчи. 4 апреля сыграли четыре поединка, 5 апреля еще два, еще два – 7 апреля. При этом чемпионат, который должен был стартовать в начале апреля, приостановлен.

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Виртуальная, но реальная велогонка

Сегодняшняя Европа живет в другом измерении, или в ином времени. Тур Фландрии существует с 1913 года, и из-за коронавируса его пришлось отменить. Но современные технологии позволили придумать интересную альтернативу. 13 профессиональных гонщиков соревновались на велосипедных симуляторах дистанционно, сидя у себя дома! Таким образом, впервые за время существования, Тур Фландрии "проехал" виртуально. И велосипедисты, и зрители смогли наблюдать ее перипетии на экранах своих мониторов. Получилось на удивление интересно.

Одержал победу бельгийский спортсмен Грег Ван Авермат. Он сказал: "Это была необычная гонка, но я сделал все, что мог". Вторым "пришел" Оливер Насен (Бельгия), третьим – Николас Роша из Ирландии.

Кстати, ожидается географический перенос знаменитой веломногодневки "Тур де Франс". Возможно, гонка пронесется дорогами Южной Кореи.

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Формула-1

Формула-1 на карантине. Но и тут технологии не дали фанатам заскучать – проводится виртуальный чемпионат. Последний этап выиграл пилот "Феррари" Шарль Леклер. "Я дома, сижу в кресле, и здесь нет никаких перегрузок, как за рулем настоящей машины, но я все равно жутко вспотел! Это все из-за того, что концентрация была на пределе, хотя мышцы не болят. Но гонка была классная!", – сказал Леклер после "финиша".

"Я начал готовиться неделю назад, посвятил этому довольно много времени, тренировался минимум по пять часов в день. Понятно, что время сейчас сложное, все сидят дома, так что постараемся развлекать болельщиков онлайн – надеюсь, сегодня они получили удовольствие, и в ближайшие недели мы продолжим наши виртуальные гонки".

Следующий этап пройдет через две недели на виртуальной трассе в Шанхае.

Самоубийство спортивного врача

Под воздействием COVID-19 маятник большого спорта качнулся и в противоположную сторону. Стало известно, что покончил с собой 60-летний врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес. Медик не выдержал психологического напряжения после того, как узнал о том, что заразился коронавирусом.

Гонсалес был уважаемым специалистом в области спортивной медицины. Он работал в "Реймсе", идущем на пятом месте в Лиге 1, более 20 лет, помогал не только игрокам, тренерам и персоналу, но и их родственникам. А после начала пандемии COVID-19 во Франции, Бернар помогал спасать людей в качестве волонтера. При контакте с больными он и заразился.

Напомним, что ранее букмекеры сделали прогноз на то, какой футбольный чемпионат выйдет из карантина первым. У английской Премьер-лиги лучшие шансы среди европейских футбольных чемпионатов первой возобновить матчи.

Смотрите видео, как украинская синхронистка Елизавета Яхно тренируется дома в компании своего попугая, который все занятие сидит на плече у спортсменки:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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