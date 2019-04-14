Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман"
Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры
Украинские гроссмейстеры Антон Коробов (Харьков) и Мария Музычук (Львов) стали лауреатами конкурса "Шахматный Гетьман", как лучший шахматист и лучшая шахматистка Украины 2018 года.
Лауреаты этого конкурса, который проводит сообщество "Украинские шахматы" и сайт "Шахматная Украина", определяются путем персонального голосования. В нем принимают участие только украинские гроссмейстеры. Каждый называет пятерку лучших в мужских и женских шахматах. За первое место номинант получает 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, за четвертое – 3, за пятое – 1.
В конкурсе "Шахматный Гетьман"-2018 Коробов набрал 303 балла (25 опрошенных гроссмейстеров поставили харьковчанина на первое место, 5 – на второе, 3 – на третье и 1 на четвертое место), Музычук набрала 308 баллов (21 первое место и 14 других).
Всего в нынешнем опросе принимали участие 65 гроссмейстеров.
"Шахматный Гетьман" -2018: первые тройки
Мужчины
- Антон Коробов (Харьков, 2675) – 303
- Василий Иванчук (Львов, 2677) – 151
- Павел Эльянов (Харьков, 2661) – 141
Женщины
- Мария Музычук (Львов, 2563) – 308
- Анна Музычук (Львов, 2539) – 262
- Наталья Букса (Львов, 2407) – 115
Конкурс "Шахматный Гетьман" состоялся уже 14-й раз. У мужчин восемь раз лауреатом становился Василий Иванчук, дважды – Антон Коробов, Павел Эльянов и Руслан Пономарев (Киев). У женщин шесть побед на счету Екатерины Лагно (сейчас представляет Россию), по две – у Анны и Марии Музычук, Натальи Жуковой и Анны Ушениной.
Ранее мы писали, что лучшими спортсменами Украины 2018 года признаны Александр Абраменко и Елена Костевич.
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