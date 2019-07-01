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Австралия готова побороться за Олимпиаду 2032 года

1 июля, 19:14

Глава МОК Томас Бах провел переговоры с премьер-министром Австралии

Олимпийский огонь может снова попасть на Зеленый континент
Олимпийский огонь может снова попасть на Зеленый континент. Фото: AFP

Власти Австралии заинтересованы в проведении летних Олимпийских игр 2032 года в штате Квинсленд, столицей и крупнейшим городом которого является Брисбен. Об этом стало известно по итогам встречи главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

"Я был впечатлен четким и серьезным уровнем решимости премьер-министра Скотта Моррисона и его правительства провести Олимпийские игры в Квинсленде. Он ясно дал понять, что Олимпийские игры на 100 процентов впишутся в десятилетний план развития инфраструктуры. Столь ранняя заинтересованность и свойственная австралийцам тяга к спорту являются отличной основой для Олимпийских игр 2032 года в Квинсленде", – заявил Бах.

Ранее интерес к проведению Олимпийских игр 2032 года проявляла Индонезия. Австралийские города дважды принимали летние Олимпийские игры – Мельбурн был столицей Игр в 1956-м, Сидней – в 2000 году.

Напомним, что в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


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Тег Олимпийские игры, Олимпиада-2032

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Источник:

ТАСС

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