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Австрийский велогонщик признался в применении кровяного допинга

Сегодня, 12:17

Штефан Денифль был одним из клиентов арестованного накануне немецкого доктора Марка Шмидта

Фото: AFP
Австрийский велогонщик признался в применении кровяного допинга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ba9/733/5c7ba973310dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ba9/733/5c7ba973310dc.jpg Другие Штефан Денифль был одним из клиентов арестованного накануне немецкого доктора Марка Шмидта

По информации издания Kronen Zeitung, австрийский велогонщик Штефан Денифль был задержан полицией своей страны из-за подозрений в использовании допинга. Позже гонщик признался в применении кровяного допинга и был временно отпущен на свободу. Арест велогонщика – следствие допингового скандала на ЧМ-2019 по лыжным видам спорта в Зеефельде.

Денифль был одним из клиентов немецкого доктора Марка Шмидта, который был арестован несколько дней назад в Эрфурте.

31-летний Денифль выступал за проконтинентальную команду Aqua Blue Sport. В 2017 году он победил в общем зачете "Тура Австрии" и выиграл 17-й этап "Вуэльты".

Ожидается, что в ближайшее время последуют новые аресты по делу доктора Шмидта, но уже преимущественно немецких спортсменов.

Ранее в сети появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь. За таким преступным делом полиция застала скандального Макса Хауке во время чемпионата мира.

Как сообщалось ранее, лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую

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Тег Велоспорт, допинг

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Спорт сегодня

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