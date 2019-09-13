Бан за ягодицы: в Америке судьям не понравился купальник пловчихи

Бреккин (справа) со своей сестрой Дример / Фото: Facebook

На одном из соревнований по плаванью в штате Аляска судьи отменили победу спортсменки Бреккин Уиллис на стометровке. Они аргументировали это тем, что купальник слишком открыто демонстрировал участки тела девушки, сообщает CNN.



В официальном объяснении было указано, что спортивный купальник не подходил Уиллис должным образом и во время заплыва переместился в положение, которое оголяло слишком большой участок спины и ягодиц. Мол девушка это сделал специально, чтобы намеренно привлечь к себе внимание с сексуальным подтекстом.Таким образом было зафиксировано нарушение правила о скромности, которое, по словам Национальной федерации государственных ассоциаций старших классов, действует на соревнованиях по плаванию среди школьников по всей стране.

Сама спортсменка утверждает, что купальник натирал и доставлял неудобства, и поэтому она загнула его по краям. Примечательно, что две предыдущих дисциплины Брекинн плыла в том же купальнике, как и следующую – эстафету. Никаких санкций не последовало.

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Мать дисквалифицированной спортсменки сообщила, что все в команде ее дочери были одеты в одинаковые купальники, пошитые на заказ школьной администрацией. Она так же добавила, что акцентированию внимания на подобных вещах не место в школьном бассейне, и это уже напоминает сексуальные домогательства.

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Из-за громкого скандала, Ассоциация школьной деятельности Аляски объявила об отмене дисквалификации. В новых правилах Ассоциации школьной деятельности Аляски добавили пункт о том, что отныне тренера должны быть официально уведомлены о проблеме несоответствия купальника телу спортсменки до ее заплыва.

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