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"Бандиты сломали несколько ребер и отбили почки": олимпийская чемпионка – о страшном ограблении в России

18 июня, 19:14

Елена Павлова Елена Павлова

После того случая семья девушки никогда не жила в достатке

Двукратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина вспомнила страшную историю из своей жизни, которая произошла в лихие 90-е годы. Ранее мы сообщали, что красавица-синхронистка на карантине тренируется дома с огромным попугаем на плече.

"Когда я была еще совсем маленькой, нас очень жестко ограбили. Это было в 90-х. Бандиты заставили отца снять со счетов и отдать им все деньги, сломали несколько ребер и отбили почки. После этого он пошел работать в милицию, чтобы в случае чего иметь при себе табельное оружие.

С тех пор мы никогда не жили в достатке. Зарплата милиционеров в то время была совсем невысокой, а мама работала учительницей, думаю, вы понимаете, что учителя тоже не могут похвастаться большими зарплатами. Дома никогда не было хорошего ремонта, одевались на рынке, и родители не могли купить мне "Сони Плейстейшн", — написала девушка в своем Instagram.

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Мы также писали, что сборная Украины по синхронному плаванию собрала 7 золотых медалей в Париже. На этапе Мировой серии во Франции наши спортсменки обогнали соперниц во всех видах, в которых принимали участие: в командных соревнованиях, группах, хайлайт, дуэте и сольном выступлении.

Смотрите, как украинские синхронистки завоевали бронзу на чемпионате мира

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ограбление перелом синхронное плавание нападение

Источник: Чемпионат

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