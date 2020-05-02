Баюл показала себя беременной, а Ломаченко сравнил себя с кораблем: откровения звезд спорта – на карантине

На карантине звезды украинского спорта доводят своих детей до слез, показывают свои кулинарные таланты и фотографии, которые мир еще никогда не видел. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни знаменитых атлетов за минувшие сутки.

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Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, после "золота" Лиллехаммера-1994 перебравшаяся на ПМЖ в США, поделилась с подписчиками уникальным фото. На нем она показала себя беременной, правда, сам животик на фотографии не виден, он – под столом. "Это я на девятом месяце беременности, – подписала кадр Оксана. – В гостинице Лас-Вегаса. Да, я пряталась довольно хорошо. Ха-Ха-Ха! Карло Фарина, ты лучший папа, муж и друг". Отметим, что сейчас легендарной украинской фигуристке – 42 года. Летом ее дочке Софии исполнится пять лет. Ранее Баюл, мужем которой является миллионер итальянского происхождения Карло Джей Фарина, признавалась, что намеренно скрывала информацию о своей беременности и рождении ребенка, чтобы не сглазили. Обратите внимание на тарелки перед беременной Баюл – в еде Оксана себя не ограничивала. И молодец! Лишние калории всегда можно сжечь на катке.

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Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко, против которого в бою с Теофимо Лопесом готов поставить все деньги Иван Редкач, сравнил себя с кораблем. "Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас", – такую мудрость в своих Instagram-сторис выложил Ломаченко.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко напомнил своим фолловерам, как в этот день 16 лет назад, 2 мая 2004 года, после передачи Кака, головой забил победный мяч в ворота "Ромы", принеся "Милану" досрочное чемпионство Италии того года. Во многом благодаря тому скудетто и тому голу Шева удостоился главной награды в своей карьере – выиграл "Золотой мяч"-2004. "Великий", – пишут в комментариях под этим видео болельщики.

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в танцевально-сексуальном стиле приготовила соус под названием тапенада. Поверим выражению лица Гаэля Монфиса, что на вкус это так же круто, как и на вид.

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Знаменитый штангист Алексей Торохтий довел до слез своего сынишку Мирона. Спортсмен, за допинг лишенный олимпийского "золота", дома устроил американские горки своему сыну, усадив его в кресло-подушку, а затем лихо закрутив. Когда упражнение закончилось, мальчик заплакал, а сам штангист после такой необычной тренировки своего вестибулярного аппарата свалился с ног.

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Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук призналась, что на карантине скучает по упражнениям, повторить которые – по плечу не каждому спортсмену. Девушка показала, как один за другим перепрыгивает череду барьеров высотой 106 сантиметров. "Кузнечик", – нахваливают Марину подписчики.

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В свою очередь, прыгунья в высоту Юлия Левченко похвасталась новым матом для тренировок. Серебряная призерка чемпионата мира обнимает его, как родного.

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Смотрите, как звезды спорта тренируются на дому:

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