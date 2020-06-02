Беленюк стал донором, Шевченко против расизма, а Абраменко жалуется на условия: обзор соцсетей

Продолжаем следить за жизнью украинских спортсменов в соцсетях. Наши знаменитые атлеты поддерживают мировую акцию против расизма, помогают детям в "Охматдете" и передают привет лету.

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Серебряный призер Олимпиады-2016 борец Жан Беленюк пожертвовал несколькими днями тренировок, чтобы помочь детям. Спортсмен стал донором крови в "Охматдете".

"450 мл – ровно столько сегодня сдал крови в соответствующем центре службы "Охматдет". Мой первый опыт в этом деле. Из плюсов – помощь нуждающимся, стимуляция выработки новой̆ крови вашим организмом, паек для восстановления сил и квитанция, освобождающая вас от работы на два дня (сам пользоваться не собираюсь). Из минусов – желательно не нагружать организм два дня для полного его восстановления. Огромное спасибо персоналу за оперативность и максимально комфортное прохождение всех процедур!" – сообщил спортсмен-депутат.

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Девочка-боксер из Харькова Кира Макогоненко показала очередную тренировку под проливным дождем. Несмотря на непогоду, девушка упорно отрабатывает удары и закаляет характер.

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Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась своими впечатлениями от выходных в Буковеле. "Я люблю Буковель. И это были крутые выходные. Теперь я с нетерпением буду ждать зиму, чтобы снова вернуться на этот маленький отдых, но уже с лыжами", – написала атлетка и приложила пикантное фото.

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Одной из главных тем последних дней являются события в США, где люди вышли на протесты после того, как полицейские во время задержания убили афроамериканца Джорджа Флойда. Многие спортсмены и знаменитости присоединились к акции Black Lives Matter, направленной на борьбу с насилием против темнокожих, и разместили на своих страницах в соцсетях черный квадрат.

Не остались в стороне от мировой проблемы и украинские спортсмены. Акцию поддержали главный тренер футбольной сборной Андрей Шевченко, саблистка Ольга Харлан, выступающая за Германию фигуристка Алена Савченко, футболистка Татьяна Романенко и другие.

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А вот боксер Иван Редкач, проживающий в Лос-Анджелесе, показал, во что превратились протесты. На видео мужчина украл банкомат и пытался затащить его в автобус. Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядков.

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Девушка-боец Лена Овчинникова по прозвищу "Охотница" показала фото в купальнике и подписала: "Привет, лето".

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Известная велосипедистка Яна Беломоина показала короткое видео со своих тренировок, на которых она мчит на высокой скорости по бездорожью.

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Теннисистка Даяна Ястремская ждет возобновления соревнований, а пока любуется собой и постит в соцсети селфи с загадочными подписями, например, такими: "Сила ее равна энергии тысячи солнц".

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А вот Олимпийский чемпион Александр Абраменко пожаловался, что перед началом тренировок ему нужно сдать тест на коронавирус, а сделать это можно только в обычной клинике. Спортсмен пожаловался, что это подвергает его дополнительному риску.

"Наконец то смягчается карантин, и фристайл начинает свою подготовку. Уже 11 июня состоится первый сбор в Ивано-Франковске. На этом сборе мы только сможем тренироваться на батуте и подтянуть физическую подготовку, о прыжках с трамплина в Украине мы можем только мечтать, так как базы у нас своей нет. Но сейчас не об этом. Согласно приказу о проведении сборов, спортсмен должен пройти тест на коронавирус. Я с этим согласен, вот только подход к этому делу я считаю неправильным. Проходи тест где хочешь и как хочешь. Никого не волнует, что спортсмен подвергается лишней опасности. В других странах спортсмены проходят тесты организованно в спортивных диспансерах, куда имеют доступ только спортсмены, а не все желающие, как в частных лабораториях. Возникает вопрос, а кого от кого защитить пытаются-то? Мотивация тренироваться пропадает!" – написал Абрамов.

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