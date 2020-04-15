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Беленюк стал "Майком Тайсоном", а Милевский почернел: обзор соцсетей звезд украинского спорта

15 апреля, 12:59

Богдан Юрков

Кличко подсел на орехи, Свитолина - на овсянку: самые яркие посты наших спортсменов на карантине

Звезды украинского спорта, оставшись без соревнований из-за ситуации с коронавирусом, продолжают показывать своим поклонникам, как проводят время на карантине. Мы выбрали самое интересное за минувшие сутки.

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как выглядит ее утро на карантине. "Привет, друзья! Надеюсь, вы в порядке. Хочу показать вам сокращенную версию моего утра. Итак, начинаю я свой день со стаканчика лимонной воды. Сегодня мне не очень хочется тренироваться, но постоянство – ключ к успеху. Поэтому уделю 20-25 минут зарядке. Ну и теперь самая приятная часть – завтрак! Овсянка с малиной и медом. Одно из моих самых любимых блюд. Такое вот у меня утро на карантине. Всем – здоровья!" – пожелала подписчикам Свитолина.

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"К сожалению, похоже на то, что до привычной для нас жизни еще очень далеко, – констатирует у себя в Instagram знаменитый украинский боксер Владимир Кличко. – Вот почему так важно оставаться сфокусированными на своих целях – снова и снова. Что мне помогает? Непрерывность в еде и тренировках. Я поддерживаю свое тело, чтобы сохранить свой психологический тонус. Делаю планкинг, а также ем экологически чистые продукты со здоровыми ингредиентами. Например, орехи поддерживают клетки моего мозга в форме, а легкие закуски помогают мне сосредоточиться на самом необходимом".

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Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук признается: "Так хочется снова на стадион. Нужно оставаться сильным!". При этом красавица-атлетка поделилась с фолловерами весьма соблазнительной фотографией, на которой она "скована" ремнем и различными веревками.

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Гимнастка Анна Ризатдинова в очередной день на карантине рассказала своим поклонниками, какие женщины ее вдохновляют. Это – Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и принцесса Диана.

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Артем Милевский попытался спрятаться от вирусов, закрыв лицо аксессуарами черного цвета – черной маской и черными очками. "Темные времена, – пишет звезда брестского "Динамо". – Берегите своих!"

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Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал фото своей боксерской тренировки, сравнив себя с Майком Тайсоном. "Как Майк", – подписал иллюстрацию депутат-спортсмен.

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Между тем чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа продолжает тренировки, несмотря на обвинения в допинге, которые грозят ей более длительным, чем нынешний карантин, отлучением от спорта. "О чем бы не мечтали, начинайте это!" – призывает спортсменка.

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Ранее мы писали, что боксер Гвоздик в день рождения взял в руку бензопилу. Бывшему чемпиону мира по версии WBC исполнилось 33 года – на карантине Александр не скучает.

Смотрите сюжет о том, как не рассориться на карантине

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соцсети Владимир Кличко Артем Милевский спортсмены Анна Ризатдинова Жан Беленюк

Источник: Сегодня|Спорт

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