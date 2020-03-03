Беленюку стоит опасаться: лучшим спортсменом февраля в Украине назвали борца из Харькова

Семен Новиков сенсационно победил на чемпионате Европы в Италии

Сегодня Национальный олимпийский комитет Украины объявил лучшего спортсмена и тренера по итогам февраля. Отметив успехи стрелков, биатлонисток и борцов, ведомство Сергея Бубки лучшим спортсменом последнего месяца зимы назвало молодого борца греко-римского стиля Семена Новикова. Как мы сообщали, в феврале Новиков выиграл чемпионат Европы по борьбе в Риме.

Победа молодого парня из Харькова в весовой категории до 87 кг для многих стала неожиданностью. В финале турнира Семен в блестящем стиле одолел опытного венгра Виктора Лоринца с убедительным счетом 7:1, а перед этим эффектно победил сильного россиянина Комарова. Ранее он дважды становился лучшим на молодежных чемпионатах мира (U-23). Личного наставника борца, Юрия Тимченко, назвали лучшим тренером Украины в феврале.

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После своего успеха Новиков пообещал победить Беленюка в следующей схватке. Напомним, Жан является серебряным призером Олимпийских игр, а в настоящее время также занимает место депутата Верховной Рады Украины.

Смотрите, как Новиков успешно выступал на чемпионате Европы в Италии

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