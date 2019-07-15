Бельгиец Ваут ван Арт стал победителем 10-го этапа "Тур де Франс"

Завтра у велогонщиков выходной, а на трассу они вернутся в среду

Ваут ван Арт. Фото: AFP

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma, выиграл десятый этап многодневной гонки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию в 217,5 км за 4 часа 49 минут 39 секунд. Второе место занял итальянец Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step), третьим стал австралиец Кэлеб Юэн (Lotto – Soudal).

В общем зачете продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick-Step) – 43 часа 27 минут 15 секунд. А вот его ближайшими преследователями стали Герант Томас и Эган Берналь из Team Ineos, отстающие от лидера на 1:12 и 1:16 соответственно.

Завтра на "Тур де Франс" выходной. Многодневка возобновится 17 июля гонкой на 167 км Альби – Тулуза с двумя категорийными вершинами.

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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