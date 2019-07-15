Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Бельгиец Ваут ван Арт стал победителем 10-го этапа "Тур де Франс"

15 июля, 22:07

Завтра у велогонщиков выходной, а на трассу они вернутся в среду

Ваут ван Арт
Ваут ван Арт. Фото: AFP

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma, выиграл десятый этап многодневной гонки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию в 217,5 км за 4 часа 49 минут 39 секунд. Второе место занял итальянец Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step), третьим стал австралиец Кэлеб Юэн (Lotto – Soudal).

В общем зачете продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick-Step) – 43 часа 27 минут 15 секунд. А вот его ближайшими преследователями стали Герант Томас и Эган Берналь из Team Ineos, отстающие от лидера на 1:12 и 1:16 соответственно.

Завтра на "Тур де Франс" выходной. Многодневка возобновится 17 июля гонкой на 167 км Альби – Тулуза с двумя категорийными вершинами.

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича. 

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Велоспорт, Тур де Франс, велогонка

Вы сейчас просматриваете новость " Бельгиец Ваут ван Арт стал победителем 10-го этапа "Тур де Франс"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Южноафриканец во второй раз в истории выиграл этап "Тур де Франс": результаты 9-го дня

Вчера, 19:41

Жюлиан Алафилипп сохранил желтую майку лидера общего зачета

Шокирующая травма в велоспорте: спортсмену кусок трека проткнул легкое

Вчера, 13:45

Итальянец Лоренцо Гоббо получил серьезную травму на чемпионате Европы

Томас де Гендт выиграл восьмой этап "Тур де Франс"

13 июля, 19:45

Желтую майку лидера вернул себе Жулиан Алафилипп

Скандал в велоспорте Украины: президента-хама выгоняют из федерации

13 июля, 09:46

Застройщика, пригрозившего Анне Соловей лишением места в сборной, готовятся отправить в отставку

Дилан Тенс стал победителем шестого этапа "Тур де Франс"

11 июля, 21:08

В желтой майке лидера поедет дальше Джулио Чикконе

Петер Саган стал победителем шестого этапа "Тур де Франс"

10 июля, 20:30

Жулиан Алафилипп сохранил за собой желтую майку лидера

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

В чем польза бега для мужчин?

Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей

Слава из "НеАнгелов" и Эдгар Каминский развелись - официально

Как связан бег и гормоны

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

Ученые обнаружили в глубинах океана гигантского кальмара

Elena Arathimos: одна из самых красивых бегуний из Instagram

Генетики поделились секретами успешной борьбы с лишним весом

Эмин рассказал о гонораре Трампу за участие в клипе

15 красавиц российского кино

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 22:52

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 20:43

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты всех матчей турнира

Сегодня, 00:02

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. За третье место поспорят Нигерия и Тунис

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

Вчера, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

13 июля, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

Александр Цекало изменился ради молодой жены
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь