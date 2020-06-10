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Белокурый ангел, подмявший под себя фигурное катание: и в 38 лет самая юная олимпийская чемпионка – шикарна

10 июня, 15:35

Елена Павлова Елена Павлова

Хрупкая девочка выросла в звезду американского телевидения

В 14 лет она вспыхнула молнией, ослепив всех своих соперниц, выиграла крупнейшие спортивные старты и быстренько перебралась в профессионалы, вызвав тем самым немало споров. Итак – сегодня 38 лет исполнится уникальной американке Таре Липински, которая в 90-х буквально ворвалась в элиту женского одиночного катания и так же стремительно ее покинула.

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Всего в 14 лет хрупкая белокурая девочка победила на чемпионате США, затем без страха подмяла под себя и мировое первенство в Лозанне, а в следующем сезоне с технически сложной программой в 15 лет триумфально выиграла и золотую медаль Олимпиады-1998 в Нагано и стала самой юной чемпионкой в этом виде программы.

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Липински не стала задерживаться в любителях и кому-то что-то доказывать. Сразу после олимпийского триумфа она ушла в профессионалы и стала самой юной чемпионкой мира – в 17 лет. Она с удовольствием участвовала в различных шоу, где делила лед в том числе и с легендарной немецкой фигуристкой, двукратной чемпионкой Игр, Катариной Витт.

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Однако со временем все чаще давала о себе знать старая травма бедра. В 19 лет после падения во время шоу "Звезды на льду" в Сент-Луисе случился очередной рецидив, и Тара решила завязать с фигурным катанием. Благо с такой где-то по-детски очаровательной внешностью для нее были открыты многие пути.

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В дальнейшем олимпийская чемпионка активно снималась в кино – преимущественно в эпизодах и небольших ролях, однако в 2000 году в комедийной драме режиссера Джорджа Эршбэймера "Ледяной ангел" Липински сыграла главную героиню.

А с октября 2013 года Тара является комментатором-аналитиком на канале NBC. В паре с другим незаурядным американским фигуристом Джонни Вейром она освещала соревнования по фигурному катанию на Олимпиадах в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Кроме того, Тара занимается благотворительностью и помощью детям и приглашается в жюри конкурсов красоты – в частности, "Мисс Вселенная 2013".

В личной жизни у бывшей фигуристки тоже все хорошо. В 2017 году олимпийская чемпионка Тара Липински вышла замужза продюссера телеканала Fox Sports Тодда Капостаси.

"Теперь я официально миссис Капостаси. Вчера был лучший день в моей жизни. В один момент во время церемонии я поймала себя на мысли, что вряд ли могу быть счастливее, чем сейчас". – писала девушка.

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Ранее мы также сообщали, что экс-фигуристка Тара Липински показала первые фото с медового месяца.

Смотрите, как днепровские фигуристы стали призерами зимних Юношеских Олимпийских игр

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фигурное катание олимпийская чемпионка Тара Липински

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