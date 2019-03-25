Беременна в 40: Подкопаева ждет ребенка от бизнесмена из США
У олимпийской чемпионки-1996 уже есть двое детей от предыдущего брака
40-летняя Лилия Подкопаева готовится в третий раз стать мамой. О том, что олимпийская чемпионка Атланты-96 в положении, сообщил Instagram программы "Світське життя": "Ребенок на борту. Замечено: олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее муж Игорь ждут ребенка".
Об отце своего будущего ребенка, Игоре Дубинском, Подкопаева ранее рассказывала, что он больше 25 лет живет в Атланте. Сам Игорь добавлял, что имеет в США несколько компаний, связанных с ремонтным бизнесом, а также инвестиционные проекты.
Отметим, что от предыдущего брака у Лилии Подкопаевой есть двое детей – дочка Каролина и приемный сын Вадим.
О том, что Подкопаева станет многодетной мамой, стало известно во время церемонии "Человек года", на которой Лилия вручила премию Спортсмена года боксеру Александру Усику.
Беременная Подкопаева с Усиком. Фото Instagram
Как сообщалось ранее, Лилия Подкопаева встретилась в США с "красавчиком" Арнольдом Шварценеггером.
Также сообщалось, что бывший супруг Лилии Подкопаевой неделю находится в СИЗО.
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