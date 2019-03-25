Беременна в 40: Подкопаева ждет ребенка от бизнесмена из США

У олимпийской чемпионки-1996 уже есть двое детей от предыдущего брака

Подкопаева и отец ее будущего ребенка Игорь. Фото: Instagram

Беременна в 40: Подкопаева ждет ребенка от бизнесмена из США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8e7/7c9/5c98e77c957c1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8e7/7c9/5c98e77c957c1.png 2019-03-25T16:35:00+02:00 Другие У олимпийской чемпионки-1996 уже есть двое детей от предыдущего брака

40-летняя Лилия Подкопаева готовится в третий раз стать мамой. О том, что олимпийская чемпионка Атланты-96 в положении, сообщил Instagram программы "Світське життя": "Ребенок на борту. Замечено: олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее муж Игорь ждут ребенка".

Об отце своего будущего ребенка, Игоре Дубинском, Подкопаева ранее рассказывала, что он больше 25 лет живет в Атланте. Сам Игорь добавлял, что имеет в США несколько компаний, связанных с ремонтным бизнесом, а также инвестиционные проекты.

Отметим, что от предыдущего брака у Лилии Подкопаевой есть двое детей – дочка Каролина и приемный сын Вадим.

О том, что Подкопаева станет многодетной мамой, стало известно во время церемонии "Человек года", на которой Лилия вручила премию Спортсмена года боксеру Александру Усику.

Беременная Подкопаева с Усиком. Фото Instagram

Как сообщалось ранее, Лилия Подкопаева встретилась в США с "красавчиком" Арнольдом Шварценеггером.

Также сообщалось, что бывший супруг Лилии Подкопаевой неделю находится в СИЗО.

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