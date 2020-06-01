Беринчик "подбухивает" в бане, а Редкач попал в американский ад: соцсети звезд украинского спорта

Редкач в шоке от происходящего в США, с Беринчика валит дым, а Усик продолжает готовить кулаки к Чисоре – это и другое в традиционном обзоре самого интересного из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки. Напомним, накануне мы писали, что Шовковский угостил кота "наркотиком".

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Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов всего двумя символами прокомментировал у себя в Instagram воскресную игру с "Динамо", написав: "+3". С тремя добытыми на "Олимпийском" очками "горняки" вплотную подобрались к очередному чемпионству.

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Украинская звезда смешанных единоборств Марина Мороз выложила фото с близким человеком – своим папулей. При этом девушка добавила к селфи хештег #lovefamily.

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Чемпион Европы по плаванию Михаил Романчук в Буковеле продолжает целоваться со своей женой – легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук. Такое впечатление, что у пары сейчас – медовый месяц. Хотя поженились Марина Бех и Михаил Романчук в 2018 году.

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Александр Усик показал, как бинтует свои руки перед тренировкой. Он продолжает готовиться к бою с Чисорой, который хотят провести за пределами Великобритании в августе.

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Гимнастка Ириша Блохина со своими знаменитыми мамой и бабушкой поздравила Киев с днем рождения. Столько легенд на одном фото – просто с ума сойти! А ведь вот-вот заявит о себе еще и подрастающее поколение этого звездного семейства!

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Украинка бегунья Ольга Ляховая, застрявшая на карантине в Кении и даже подумывающая о гражданстве этой страны, показала видео своего африканского забега на 1000 метров на высоте 2,2 км на уровнем моря. Девушка, не забыв перед стартом накраситься, пробежала эту дистанцию за 2 минуты 50 секунд. Кстати, Ольга надела для забега форму сборной Кении. Соревновалась Ляховая сама с собой. А затем еще согласилась на спонтанный спринт с кенийцем, которого случайно повстречала на дороге. Смотрите, что из этого получилось.

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Бронзовая призерка чемпионата мира по прыжкам в воду Елена Федорова показала прогулку своей дочки в киевском парке "Феофания".

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Боксер Денис Беринчик поделился фотографиями и видео своих посиделок в бане. Судя по всему, спортсмен там очень хорошо нагрелся – с Беринчика в прямом смысле валит дым. А фото с большой бутылкой Денис прокомментировал так: "Подбухиваю".

Беринчик в бане Видео: Instagram

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Между тем боксер Иван Редкач, проживающий в США, на своей странице в Instragram поделился шокирующим видео, как в Америке машина давит протестующих. Напомним, в США вспыхнули массовые протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда: есть погибшие и раненые. "Пока вы мирно спали, в США начался полный пи***ц. Протесты, перестрелки – грабежи магазинов, а далее стычки с полицией, да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен и – вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю", – пишет шокированный Редкач.

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Смотрите, как с попугаем на плече тренируется чемпионка мира по синхронному плаванию Елизавета Яхно

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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