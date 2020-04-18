Беринчик показал ружье для спокойствия, а Ризатдинова – тренировку сына от Онищенко: соцсети звезд спорта

Звезды украинского спорта не дают скучать болельщикам даже на карантине, развлекая, поучая и интригуя их своими сообщениями в соцсетях. Мы собрали самое интересное за минувшие сутки.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, отвечая на вопросы поклонников в своих Instagram-сторис, призналась, что сейчас она лишена теннисных тренировок: "Все клубы закрыты. Но у меня есть стена. Я пробиваю мячи в нее". А еще Элина заинтриговала ответом на вопрос, какая у нее диета. Свитолина показала, как горят ее глаза, когда она подносит ко рту кусочек шоколада, но при этом только нюхает лакомство. Съела или нет – так и осталось загадкой.

Свитолина. Видео из сторис Видео: Instagram

Свитолина. Видео из сторис Видео: Instagram

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Владимир Кличко у себя в Instagram продолжает делиться с подписчиками секретами спортивных успехов. В этот раз он уделил внимание весьма банальной, но жизненно необходимой составляющей. "За свои почти тридцать лет в качестве атлета, я снова и снова убеждаюсь, что есть одна вещь, которая решает, побеждаешь ты или проигрываешь. Это сила воли", – изрек 44-летний Кличко.

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Известный штангист Алексей Торохтий поделился со своими фолловерами подборкой курьезных моментов с тренировок спортсменов на карантине. На них падают двери, они разбивают гантелями лампу у себя над головой, а еще срываются на пол вместе с отвалившимся от стены турником. Сложно сдержать смех, хотя некоторых "жертв" курьезов реально очень жалко.

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Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед запустила новый челлендж с подтягиваниями. "Начинаем #pullupschallenge. Мой рекорд – 67 раз. А какой у вас?" – интересуется у подписчиков дзюдоистка, не забывшая предъявить видео своих 67 энергичных рывков. "Ого! Обалдеть!" – написала в комментариях Дарье прыгунья в высоту Юлия Левченко. "Присоединяйся", – предложила ей Белодед.

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Гимнастка Анна Ризатдинова показала, как качается в тренажерном зале ее сын от бизнесмена Александра Онищенко Роман, которому нет еще и трех лет. "Вот это мама! Учит сына реально быть мужиком с детства!!!" – восхищаются Анной ее подписчики.

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Депутат и борец Жан Беленюк у себя в Instagram разместил фото, на котором он стоит рядом с символом Игр-1980 олимпийским Мишкой: как Беленюк, так и Мишка – в защитных масках.

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Между тем боксер Денис Беринчик поделился фотографией с двуствольным охотничьим ружьем ИЖ. "Братик в хате, все спокойно", – подписал кадр Беринчик. А на удивленную реплику одного из подписчиков – дескать, охота ведь уже закрыта – Денис отреагировал: "Старое фото, я по кастрюлям и ведрам мастер))".

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Ранее игрок сборной Украины рассказал, как в детстве провалился под лед. "Это случилось на замерзшем озере", – признался баскетболист Максим Пустозвонов.

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