Без медалей и Кубка мира: украинцы слабо выступили на чемпионате Европы по шахматам

Лучший результат среди наших гроссмейстеров показал Руслан Пономарев

Награждение призеров чемпионата Европы. Фото: Twitter

Без медалей и Кубка мира: украинцы слабо выступили на чемпионате Европы по шахматам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f33/da3/5c9f33da3d19e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f33/da3/5c9f33da3d19e.jpg 2019-03-30T11:16:34+02:00 Другие Лучший результат среди наших гроссмейстеров показал Руслан Пономарев

В столице Северной Македонии Скопье завершился мужской чемпионат Европы по шахматам. За звание сильнейшего на континенте боролись три с половиной сотни шахматистов, который сыграли 11 туров по швейцарской системе. Золотую медаль выиграл россиянин Владислав Артемьев, который набрал 8,5 очков. Столько же баллов было и у шведа Нильса Гранделиуса, однако россиянин опередил соперника за счет дополнительных показателей. "Бронза" у поляка Каспера Перуна.

Кроме того, 22 лучших в таблице завоевали путевки на Кубок мира. Увы, среди них не оказалось ни одного украинца. Наши спортсмены провалились в Скопье.

Результаты украинцев: Руслан Пономарев (рейтинг ФИДЕ -2667) – 25-е место, Юрий Кузубов (2644) – 30, Андрей Волокитин (2635) – 35, Антон Коробов (2686) – 38, Александр Моисеенко (2648) – 43, Владимир Онищук (2626) – 50, Виктор Матвиишен (2490) – 58, Виталий Сивук (2514) – 88, Кирилл Шевченко (2535) – 91, Павел Эльянов (2682) – 108, Петр Голубка (2468) – 113, Валерий Неверов (2496) – 167, Сергей Павлов (2471) – 170, Эмиль Мирзоев (2511) – 186, Юлия Осьмак (2399) – 191, Константин Борсук (2346) – 215, Юрий Крыкун (2342) – 259.

В 2004 и 2013 годах чемпионами Европы становились украинцы гроссмейстеры Василий Иванчук и Александр Моисеенко соответственно. В 2001 году Руслан Пономарев, а в 2006-м Василий Иванчук завоевывали серебряные награды.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. В ноябре 2016 года в Нью-Йорке Магнус провел успешную защиту титула, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

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