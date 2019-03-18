Без табло, но с Гагой: как в Киеве прошел Кубок Дерюгиной по художественной гимнастике

В многоборье впервые за 10 лет выиграла украинка – 16-летняя Влада Никольченко

Украинские групповички собрали все "золото". Фото А. Приходько.

Без табло, но с Гагой: как в Киеве прошел Кубок Дерюгиной по художественной гимнастике Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f6c/0f9/5c8f6c0f965e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f6c/0f9/5c8f6c0f965e8.jpg 2019-03-18T12:05:00+02:00 Другие В многоборье впервые за 10 лет выиграла украинка - 16-летняя Влада Никольченко

Дети, делающие колеса и перевороты по всему Дворцу спорта, зрители с тарелками салата, похожего на "Цезарь", на трибунах, пестрые раскладки с купальниками, мячами, булавами, а еще – кулонами и брошками в виде гимнасток... Вот явные признаки того, что в Киеве проходил Кубок Дерюгиной. А те, кто был в районе Спортивной площади еще в четверг, наверняка прочувствовали, как вечером на этом островке спорта в столице соединились два противоположных мира – художественной гимнастики и футбола. Выходишь на улицу после целого дня просмотра хореографических, акробатических и даже немного цирковых па – а там фаны "Динамо" расходятся по домам... Сами понимаете, в каком состоянии, после поражения киевлян от "Челси" 0:5.



Кубок, приуроченный ко дню рождения мамы украинской художественной гимнастики Альбины Дерюгиной, проходил 24-й раз в истории. Но 87-летняя Альбина Николаевна не смогла присутствовать на соревнованиях из-за проблем со здоровьем и оставила лишь видеомесседж с напутствиями для участниц и болельщиков.



Мировых звезд приехало не так много, но состав был очень даже интересным. Взять хотя бы группы – самый зрелищный вид художественной гимнастики. Наша команда "групповичек", завоевавшая в прошлом году "бронзу" ЧМ, собрала все "золото" и получила рекордные для гимнастики оценки – 24,65 за упражнение с обручами и булавами в многоборье и 24,8 – в финале с мячами. Дома судили очень щедро. Хотя сложностью действительно уже доросли до мировых лидеров, а постановки вызывают восторг: прошлогоднее хитовое упражнение под No Roots они адаптировали под пять мячей, а в миксте осовременили "Болеро". Кроме того, именно в Киеве мы увидели премьеру постановок чемпионок мира – итальянских "бабочек", зажигавших под Depeche Mode, и эксперименты с "Гарри Поттером" эксцентричной команды Эстонии.



В индивидуальном многоборье неожиданно победила 16-летняя украинка Влада Никольченко. Неожиданно, потому что на экран не выводили турнирную таблицу (а live-результаты в интернете были совсем не live), и, даже будучи на арене, мало кто понимал, кто стал призером, пока гимнастки не вышли на награждение. Ну и потому, что многие ожидали, что за грубые ошибки в булавах и мяче Владу накажут строже. Хотя ее последний выход с лентой под "Сараево" Макса Рихтера, конечно, был завораживающий. Кстати, в многоборье впервые за 10 лет выиграла украинка, а не россиянка: последней была Анна Бессонова в 2009-м. За Никольченко разместилась пластичная болгарка Катрин Тасева, которая в kiss'n'cry имитировала героиню Леди Гаги из фильма "Звезда родилась", проводя пальцем по носу и гордо демонстрируя свой профиль. Под саундтрек из этой картины Тасева выступала с лентой. С "бронзой" осталась самая нетипичная россиянка – Екатерина Селезнева, которая традиционному стилю и классике предпочитает элементы контемпорари или модерна и более современную музыку (к слову, "Секс-бомбу" 2018-го она променяла на тему из "Секса в большом городе").



Любимица публики, грузинка Саломе Пажава, стала лучшей в финале с булавами, а после ее исполнения ленты в национальном грузинском стиле в зале слышалось: "Нужно, чтобы она оставила ее на олимпийский сезон!". Очень обнадеживающе выглядят наши новые сеньорки, 15-летние Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко. Кристина не совсем удачно выступила в многоборье: все-таки в отличие от других украинок это был ее первый старт в этом году, – но уже на следующий день взяла "серебро" с булавами.



Звезд хватало не только на ковре. Среди зрителей затесались олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев и серебряный призер ОИ по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Но главной гостьей была, конечно, Евгения Канаева — самая титулованная "художница" в истории и единственная двукратная олимпийская чемпионка. Россиянка приехала как тренер — со своей ученицей, юниоркой Софьей Агафоновой, и, естественно, не избежала автограф-сессии. Охранники еле сдерживали юных фанаток, окруживших Евгению в холле Дворца.

Ранее мы рассказывали об истории художественной гимнастики: секреты предметов, диеты для стройности и "па" под фортепиано.

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АВТОР: Катерина Макаревская Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.