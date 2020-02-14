Беженка из Африки оставила украинку без "золота" чемпионата Европы по борьбе

Алина Акобия

Украинка Алина Акобия, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе в Риме. В финальной схватке турнира украинка уступила представительнице Норвегии Грейс Якоб Буллен. Ранее чемпионат Европы по борьбе выиграл украинец Семен Новиков.

Отметим, что с самого начала финального поединка в Риме Алина Акобия и Грейс Якоб Буллен демонстрировали примерно одинаковый уровень – Акобия даже сумела повести в счете. Однако в итоге украинка оказалась слабее своей соперницы и потерпела поражение со счетом 1:6.

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Кстати, на пути в финал Алина Акобия одолела хозяйку ковра итальянку Арианну Карьери (7:0) и шведку Йоханну Линдберг (6:0), после чего не оставила никаких шансов россиянке Марине Симонян (8:2).

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Грейс Якоб Буллен. Фото – Getty Images

Что касается норвежки Грейс Якоб Буллен, не позволившей украинке завоевать "золото" чемпионата Европы, то это – девушка непростой судьбы. 23 года назад она родилась в лагере для беженцев в Эритрее. В три годика она с родителями-суданцами сумела перебраться в норвежский город Фредрикштадт, а уже в четыре начала занятия борьбой.

Ранее мы рассказывали о безумном побоище на борцовском ковре в Турции. Поединок украинца Закариева и его грузинского соперника превратился в "месиво" с элементами кунг-фу и не только.

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