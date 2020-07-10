"Бил палкой и не давал есть неделю": в Британии разгорелся громкий скандал из-за признания гимнасток

Британский канал ITV выпустил серию интервью с атлетками сборной Великобритании по спортивной гимнастике, которые заявили о жестоком обращении со стороны тренеров – сообщает Eurosport. В частности, свои истории рассказали чемпионка Европы среди юниоров 2014 года и серебряная призерша юношеской Олимпиады-2013 Кэтрин Лайонс, а также участница Олимпиады-2000 и чемпионка Игр Британского Содружества-1998 Лиза Мейсон.

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"Психическое и физическое насилие было полностью нормой. Нас учили больше бояться тренера, чем готовили нас, и это был единственный способ достичь чего-то. Я никогда не узнаю, возможно ли быть на моем уровне без этого или я могла бы быть еще лучше, если бы меня не избивали", — приводит слова Лайонс Eurosport.

Лайонс утверждает, что наставник бил ее палкой и не давал есть в течение недели ради того, чтобы девушка сбросила вес. Также на Кэтрин постоянно кричали и в качестве наказания запирали одну в комнате. Из-за стресса Лайонс была вынуждена завершить карьеру.

"Мой тренер сажал меня на брусья, пока мои руки не кровоточили. Это было чем-то нормальным. Мы даже не поняли, что это было злоупотребление. Зачем нам?" — сказала Мейсон.

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Также Мейсон в интервью сообщила, что однажды ее поставили перед другими спортсменами в нижнем белье, чтобы все смотрели на ее лишний вес. Помимо этого она сказала, что многие спортсменки тренировались под болеутоляющими. Федерация спортивной гимнастики Великобритании после выдвинутых обвинений опубликовала заявление, в котором осудила "любое поведение тренеров, которое вредит здоровью спортсменок".

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Напомним, что несколько лет назад в результате скандала с сексуальными домогательствами к несовершеннолетним было вынуждено уйти в отставку руководство федерации спортивной гимнастики США. Главный обвиняемый — физиотерапевт американской команды Ларри Нассар получил 175 лет тюрьмы.

А украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный спортсмен Виталий Щербо. По словам гимнастки, это произошло во время турнира в Штутгарте в 1991 году.

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