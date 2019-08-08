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Блондинка с финала Лиги чемпионов взорвала соцсети горячим фото в купальнике

Сегодня, 16:01

Пышногрудая красавица замечталась во время фотосессии

Кинси Волански

Кинси Волански / Фото: Instagram

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2) на своей странице в Instagram поделилась откровенным снимком в крохотном купальнике, который едва прикрывает интимные места. Менее чем за сутки фото собрало более полумиллиона лайков и несколько тысяч комментариев.

Напомним, после выходки на финале Лиги чемпионов за сутки количество подписчиков американки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, но сейчас он вновь доступен. Отметим, что УЕФА оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч долларов.

Кстати, Кинси Волански пыталась повторить свой трюк и во время финального матча Кубка Америки, но на этот раз ее заранее заприметили стюарды и задержали.

А недавно будущая свекровь блондинки с финала Лиги чемпионов пыталась выбежать на поле. Горячая мама российского пранкера украсила собой финал Кубка мира по крикету. "Легенда!" – отреагировал российско-украинский пранкер в Instagram.

Елена Вулицки Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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