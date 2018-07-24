Богдан Никишин: "Хотел фехтовать с Лимардо, а он весь бой избегал контакта"

После "бронзового" дебюта на пьедестале чемпионата мира по фехтованию 38-летнего Богдана Никишина "Сегодня" связалась в китайском Уси с лидером наших шпажистов.

- На самом деле очень хотел медаль. Я уже два раза был в восьмерке на чемпионате мира, но в четверку не попадал. Когда понял, что есть медаль, эмоции переполняли! Я к этому стремился очень долго.

- Что на этом ЧМ сделали по-другому?

- Сложно сказать. Я, как обычно, на дорожке старался делать свою работу максимально. Наверное, сегодня нахожусь в хорошей форме, у меня очень результативный сезон. Буду стараться оставаться в этом состоянии как можно дольше.

- В чем была ошибка в полуфинале? В тактике?

- Да, я хотел фехтовать с Лимардо, он весь бой избегал контакта. На последних секундах решил рискнуть – не получилось, но я не жалею. Я принял решение и попробовал. Ничего, получится в следующий раз.

- Удивил вас товарищ по команде Роман Свичкарь, также взявший "бронзу"?

- О таком дебюте можно только мечтать. Мы все время фехтовали в одно время и не имели возможности видеть бои друг друга. Все отмечают, что Рома здорово смотрелся. Я очень рад за него и надеюсь, что этот результат поможет ему показать хорошее фехтование в командных соревнованиях.

- Ранее в Китае – на Универсиаде и Олимпиаде, у вас складывалось не так, как хотелось.

- Этот Китай запомнится надолго! В среду старт командных соревнований – будем стараться, чтобы воспоминаний было еще больше.