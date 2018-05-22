Боксер Эрик Молина дисквалифицирован на два года за допинг

Сегодня, 16:09

Поединок против Мариуша Ваха отменен

Молина (справа) отдохнет от бокса
Молина (справа) отдохнет от бокса

Американский боксер Эрик Молина, выступающий в супертяжелом весе, дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Британского антидопингового агентства (UKAD).

Молина сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество декстаметазон 11 декабря перед боем с британцем Энтони Джошуа. Поединок завершился поражением Молины техническим нокаутом.

Дисквалификация 36-летнего Молины будет отсчитываться с 28 октября 2017 года и завершится в полночь 29 октября 2019 года.

Молина в ближайшем бою 25 мая должен был встретиться с поляком Мариушем Вахом.

На счету Молины 26 побед (19 – нокаутом) при пяти поражениях.

Ранее мы писали, что бой за титул чемпиона мира в весовой категории Гвоздика завершился вничью. Адонис Стивенсон выстоял в поединке с Баду Джеком и сохранил титул WBC.

А украинец Тесленко одержал 13-ю победу подряд на профессиональном ринге. Наш боксер нокаутировал малоизвестного американца. Тесленко не стал затягивать поединок и уже во втором раунде провел мощную комбинацию, завершившуюся правым апперкотом.
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Источник:

Р-спорт

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