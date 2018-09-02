"Большая грудь замедляет тебя": украинская легкоатлетка нарвалась на советы в соцсетях

Сегодня, 11:50

Прыгунья в длину Марина Бех в Instagram продемонстрировала свою фигуру

Марина Бех. Фото Instagram
Марина Бех. Фото Instagram

Одна из самых красивых украинских спортсменок Марина Бех в Instagram показала фотографию, на которой она стоит в белом бикини сидит на бортике у бассейна. Фото собрало тысячи "лайков" и десятки восторженных комментариев. Многие подписчики и болельщики восхищались фигурой и физической формой спортсменки. Вот некоторые из комментариев:

  • Сногсшибательная!
  • Какая грудь
  • Чистая красота
  • Лучшее фото в бикини
  • Большая грудь замедляет тебя
  • Лучшая модель в мире

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Напомним, что в августе Марина Бех в плотной борьбе завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. В секторе для прыжков в длину лишь в последней попытке Бех удалось показать результат, позволивший ей подняться на пьедестал с серебряной медалью. Эмоции украинки наглядно демонстрируют, насколько важной для нее была эта награда. После соревнований Бех призналась, что пыталась никого разочаровать и поэтому оставалась в борьбе за медаль.

Лучший результат Марины в прыжках в длину – 6,93 метра – был установлен летом 2016 года в Луцке. Также спортсменка принимала участие в соревнованиях в спринте (100 и 200 метров) и тройном прыжке.
легкая атлетика, прыжки в длину, Марина Бех, WAGs

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Сегодня|Спорт

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