"Большая грудь замедляет тебя": украинская легкоатлетка нарвалась на советы в соцсетях

Одна из самых красивых украинских спортсменок Марина Бех в Instagram показала фотографию, на которой она стоит в белом бикини сидит на бортике у бассейна. Фото собрало тысячи "лайков" и десятки восторженных комментариев. Многие подписчики и болельщики восхищались фигурой и физической формой спортсменки. Вот некоторые из комментариев:

Сногсшибательная!

Какая грудь

Чистая красота

Лучшее фото в бикини

Большая грудь замедляет тебя

Лучшая модель в мире

Напомним, что в августе Марина Бех в плотной борьбе завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. В секторе для прыжков в длину лишь в последней попытке Бех удалось показать результат, позволивший ей подняться на пьедестал с серебряной медалью. Эмоции украинки наглядно демонстрируют, насколько важной для нее была эта награда. После соревнований Бех призналась, что пыталась никого разочаровать и поэтому оставалась в борьбе за медаль.

Лучший результат Марины в прыжках в длину – 6,93 метра – был установлен летом 2016 года в Луцке. Также спортсменка принимала участие в соревнованиях в спринте (100 и 200 метров) и тройном прыжке.