"Бонд" украинской легкой атлетики: "Победа? Та я забыл, как радоваться!"

Пластырь, барьеры и идеальный формат Минска для украинского высотника №1 – мы побывали на тренировке Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

Пробежка, растяжка, подпрыжка – наш Бонд вовсю готовится к Европейским играм. Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио и чемпион мира 2013 года в прыжках в высоту Богдан Бондаренко всего неделю назад попал в заявку на Игры в Минске, которые откроются уже завтра. Пришлось заменить травмированного Дмитрия Демьянюка. Бондаренко совсем недавно вновь вошел во вкус соревнований. После двух лет восстановления от травм и операций на колене и стопе высотник вернулся к планке на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае. Занял там всего 10-е место, допрыгнув лишь до 2,19 м. Но перекрыл неудачу двумя следующими "бриллиантами", выиграв подряд этапы в Риме (2,31 м) и Рабате (2,28 м).

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"Та я забыл, как радоваться! – делился впечатлениями Бондаренко. – Даже в 2017 году, когда я еще выступал, соревнования были неудачные. И первый турнир, который я выиграл, – это было просто счастье. Те люди, которые меня видели, говорили, что радовался как ребенок".

Накануне отлета сборной в Минск была возможность понаблюдать, как на киевском стадионе "Пионер" тренируется самый именитый ее участник. Богдан сам аккуратно расставлял барьеры для прыжков, тщательно отмеряя расстояние между ними. Хотя почти двухметровому атлету они понадобились не для того, чтобы прыгать, а чтобы через них шагать, разминая ноги. Но до самого главного – прыжков – дело тоже дошло. Богдан положил на дорожку кусочек пластыря, отметив себе точку для разбега и толчка, и сделал несколько заходов на планку в неполную силу: традиционно бережет ресурс для соревнований. На завершение – еще немного бега и подкачка пресса.

После занятия поинтересовались у Богдана, каково ему тренироваться в такой солнцепек (мы-то хоть в тенечке могли на него посмотреть). "О-о-ой, я не люблю солнце. Мне лучше, чтобы была температура 20-22 градуса, – признался спортсмен. – Поэтому когда очень жарко, я стараюсь находиться в тени. Солнце забирает энергию все-таки. Горячий ли был мат, на который прыгал? Нет, нормальный. Его недавно, видно, открыли. Насчет тренировки, сегодня нужно было сделать упражнения, связанные с отталкиванием, и я решил попробовать прыгать чуть-чуть высоту. Но это очень маленький разбег, маленькая нагрузка. Конечно, у меня есть рутина, потому что когда начинаешь экспериментировать, можно получить новую травму. Уже есть проверенная дорожка, которой стараемся идти. Если отходим чуть-чуть в сторону, по нашему опыту, это не всегда дает положительный результат. С чего начинается мой день? На сборах – с зарядки и завтрака. Потом отдых, тренировка. Потом обед, отдых, опять тренировка. Это классический тяжелый день. Потом поспал, и все заново по кругу".

На вопрос, закрадывались ли за время паузы сомнения, что вообще удастся вернуться, Бондаренко ответил: "Конечно, были такие мысли. Я уже примерял на себя другие занятия и профессии. Но верил, что не зря все это время тренировался и что смогу выйти на те результаты, которые я показывал. Еще в Токио-2020 нужно обязательно выступать, а уже после смотреть на форму: смогу ли я бороться за медали. Если нет, то это становится неинтересно. Какие профессии примерял? Разные (улыбается). Везде всегда присутствовал спорт, легкая атлетика, Украина. Считаю, что я достаточно много узнал и понимаю в этой сфере, и я могу здесь принести пользу. А идти в какой-то бизнес – не то".

"К чемпионату мира (в сентябре. – Авт.) вернется Мутаз Баршим из Катара. Он был травмирован, – рассказал Богдан о конкурентах. – Вот он сильнейший сейчас прыгун. Есть итальянцы, китайцы, японцы, которые готовы показывать результат. Сейчас в нашем виде много одинаковых результатов высокого уровня – в районе 2,30-2,31 м, и каждый может бороться за медаль".

Бондаренко считает, что такой высоты будет достаточно, чтобы выиграть в Минске, а может, и меньше – 2,25-2,28 м. Начинать же будет с 2,15-2,20 м. "Будет чуть-чуть другая система проведения соревнований, – рассказал прыгун. – Это что-то абсолютно новое. Если раньше мы могли делать три попытки на каждой высоте, то здесь их будет три всего, и высоту можно взять любую. Это более тактические соревнования. Я не могу делать много попыток: чувствую боль в стопе. Люблю оптимально делать три. Эти соревнования сделаны как будто для меня! Когда поняли, что будет такой формат, конечно, желание участвовать появилось. Но тогда еще не появился результат. А потом уже так сложилось, что смог попасть. Что для меня большая честь. Такая динамическая легкая атлетика, надеюсь, вдохнет жизнь в этот вид спорта".

Напомним, что лучшей спортсменкой Украины в мае стала Ярослава Магучих. 17-летняя прыгунья в высоту стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, выполнив при этом олимпийский норматив на Игры в Токио-2020 (196 см).

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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