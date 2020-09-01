Борец-депутат поздравил с Днем Знаний школьным фото: "Любимым мультиком был "101 далматинец"

Серебряный призер Олимпиады-2016 в греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк поздравил всех с Днем Знаний и на своей странице в Instagram поделился забавным снимком со своих школьных лет. Ранее украинские телеведущие поделились своими школьными фото.

"Да, в детстве мой любимый мультик был "101 далматинец". С Днем Знаний", – подписал фото спортсмен.

INSTAGRAM

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Подписчики борца отметили, что у него "такая же прическа, как и у учительницы", а в другом комментарии предположили, что "уже в детстве все понимали, что мальчик станет депутатом и отдавали на фото место в центре".

Ранее мы писали, что красотка-каратистка сбила с головы депутата рулон бумаги и разбила фоторамку. Анжелика Терлюга удивила Жана Беленюка своей растяжкой.

Кстати, недавно Беленюк высказал свое мнение о съемках Усика и Ломаченко в российском фильме. "Я тоже верующий и хожу в церковь", – заявил борец, но он считает, что подобные вещи должны находиться внутри человека.

Жан Беленюк висит вниз головой:

Жан Беленюк висит вниз головой

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