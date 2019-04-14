Борец Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата Европы

Украинские борцы выиграли десять медалей на чемпионате континента

Уверенная победа Темирова. Фото: Facebook

В заключительный день чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте копилка сборной Украины пополнилась десятой медалью. Бронзовым призером континентального первенства по греко-римской борьбе стал Ленур Темиров.

Темиров уверенно поборол Ивана Лизатовича из Хорватии в схватке за третье место в весовой категории до 60 кг – 9:0.

Напомним, бронзовыми призерами чемпионата Европы по вольной борьбе стали Василий Шуптар (65 кг) и Александр Хоцяновский (125 кг). В женской борьбе украинки завоевали 4 "золота" – Оксана Ливач (50 кг), Ирина Гусяк (55 кг), Алла Черкасова (68 кг), Алина Стадник-Махиня (72 кг) – и 2 "серебра" – Лилия Горишная (53 кг), Татьяна Кит (57 кг).

Ранее мы писали, что украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл "золото" чемпионата Европы в весовой категории до 87 кг.

Напомним, ранее Жан Беленюк рассказывал "Сегодня" о своей известности: "Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули". При этом борец даже не рассматривал вариант, что мог остаться без медалей на чемпионате Европы.

Кроме того, сообщалось, что знаменитый украинский борец-рэпер может перейти в ММА: в следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств.

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