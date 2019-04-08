Борец Жан Беленюк – о своей известности: "Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули"
Украинский борец даже не рассматривает вариант, что может остаться без медалей на чемпионате Европы
Одним из главных фаворитов чемпионата Европы в Бухаресте является вице-чемпион мира (87 кг) и призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк. Чемпионат Европы в России борец припустил по решению Министерства молодежи и спорта, но к чемпионату мира подошел во всеоружии. Правда, повторить свое достижение трехлетней давности ему не удалось – в финальной схватке Жан уступил уже двукратному чемпиону мира Метехану Башару.
- Жан, в последних двух чемпионатах Европы вы не участвовали. Насколько для вас значим этот турнир?
- Главным стартом четырехлетия будет Олимпиада, и мы потихоньку к этому готовимся. Нынешний чемпионат Европы
- Этап подготовки к лицензионному чемпионату мира, который пройдет в сентябре.
- Но и на этом ЧЕ все ждут от вас медалей. Это не давит?
- Ответственность есть. Но накануне соревнований желательно абстрагироваться. Нужно ехать и получать удовольствие
от борьбы. Если ты будешь постоянно думать о том грузе ответственности, который на тебя возложили люди, которым не предстоит бороться, то ты усугубляешь и без того сложную ситуацию.
- Отсутствие медалей будет разочарованием?
- Я этот вариант не рассматриваю, но гипотетически поражения нам зачастую дают даже больше, чем победы. Есть определенные старты, отсутствие медалей на которых будет полнейшим разочарованием, но я не могу внести чемпионат в Бухаресте в этот перечень.
- Если смотреть по соперникам, Европа – это тот же мир?
- Если разобраться, то все самые сильные борцы сконцентрированы именно в Европе. Это Россия, Турция, Азербайджан, Грузия, Венгрия.
- Ребята говорили, что сборы получились жесткими и энергозатратными. А как для вас?
- Я уже достаточно старый борец (28 лет. – Авт.). Я знаю, где мне чуть-чуть отдохнуть, а где чуть больше поработать. В принципе я сам дозировал свою нагрузку в паре с Владимиром Шацких, который непосредственно со мной занимается. И мы работали, отталкиваясь от своих возможностей.
- У вас насыщенная и неспортивная жизнь – ТВ-передачи, шоу, соцсети. Не отражается это на результатах?
- Сейчас такое время, что нужно держать оптимальный баланс. Если ты не будешь мелькать в телевизоре, в соцпрограммах и рекламных роликах и вообще представлять интерес для публики, то у тебя мало возможностей монетизировать свою известность. Ты можешь быть очень результативным спортсменом, но это никак не отразится на твоем достатке и реализации. А если будешь слишком активным, то это отразится на результатах.
- В каком еще проекте хотелось бы поучаствовать?
- Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули. Я представляю интерес для медиа. Но пока я действующий спортсмен и имею достаточно жесткий график тренировок, нужно расставлять правильно приоритеты.
Отметим, что Беленюк – разносторонняя личность. Например, с партнерами по команде он снял ролик в стиле рэп под названием "Made in China". А недавно украинский борец взорвал сеть зажигательным танцем.
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