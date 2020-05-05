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Звезда волейбола тренируется на кухне: много смеха и собака-партнер

5 мая, 12:27

Алексей Андрейцев

Бразильский волейболист Исаак Сантос во время карантина поддерживает форму дома

Звезда сборной Бразилии по волейболу Исаак Сантос играет со своим золотистым ретривером и тренируется у себя дома во время вспышки коронавирусной болезни в Белу-Оризонти. "Чтобы не потерять форму во время коронавируса, лучше всего тренироваться с семьей. Отличные снимки и много смеха!", – прокомментировал Исаак фотосессию, которую ему устроило агентство Reuters.

29-летний Исаак Виана Сантос – серебряный медалист чемпионата мира 2018 года, победитель Кубка мира-2019, двукратный серебряный медалист Мировой лиги, трехкратный чемпион Южной Америки.

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Ранее мы рассказывали о таких находчивых атлетах:

Украинская синхронистка Елизавета Яхно на карантине занимается дома с огромным попугаем на плече:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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карантин волейбол тренировка

Источник: Сегодня|Спорт

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