Британская сноубордистка погибла на следующий день после своего 18-летия

Сегодня, 23:10

Элли Суттер специализировалась на борд-кроссе

Фото AFP
Фото AFP

Британская сноубордистка Элли Суттер трагически погибла на следующий день после своего 18-летия, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Великобритании. О причинах смерти молодой спортсменки не сообщается.

"Британская олимпийская ассоциация опечалена известием о внезапной смерти сноубордистки Элли Суттер. Наши мысли с семьей и друзьями Элли в это тяжелое время", – написано на странице НОК в сети Twitter.

Суттер специализировалась на борд-кроссе и в 2017 году завоевала бронзовую награду на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Турции. Спортсменка прошла отбор для участие в юниорском чемпионате мира в Новой Зеландии.

Ранее мы писали, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Ранее мы сообщали, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в КазахстанеДенис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.

Позже стало известно, что убийцу фигуриста Дениса Тена нашли меньше чем за суткиПо данным следствия, его соучастник остается в розыске, но его имя уже известно.
сноуборд, зимние виды спорта

Вы сейчас просматриваете новость "Британская сноубордистка погибла на следующий день после своего 18-летия". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua-football

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Фото AFP

В программу Олимпиады-2022 включены шесть новых дисциплин

18 Июля, 22:09

Организаторы хотят сделать Игры более молодежными и гендерно сбалансированными

Одесса

Фото: pixabay

Сноуборды, санки и “Капитал”: соцсети завоевывает видео одесских экстремалов

1 Марта, 14:40

Одесситы проехались на сноубордах по зимнему городу, "привязавшись" к авто
Загрузка...

Новости

Уайлд в Пхенчхане-2018. Фото AFP

Атлет из России чувствовал себя униженным изгоем на Олимпиаде-2018

1 Марта, 10:13

Вик Уайлд пожаловался, что у него не было запала к Играм в Пхенчхане

Новости

Аннамари Данча. Фото Facebook

Украинская сноубордистка: "Маму нагло не включили в состав команды"

24 Февраля, 18:26

Аннамари Данча прокомментировала свое выступление на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
Загрузка...