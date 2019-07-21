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"Бронза" в "бриллианте": Бех-Романчук выиграла медаль в Лондоне

21 июля, 19:49

Украинская легкоатлетка заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги"

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: Instagram

На этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Лондоне, бронзовую медаль завоевала украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. Украинка показала результат 6,78 метра и попала на третью ступень пьедестала. Второе место заняла американка Бриттни Риз – 6,82 м, а чемпионкой стала представительница Германии Малайка Михамбо – 7,02 м.

Для Марины Бех-Романчук этот сезон складывается очень удачно. В начале месяца Марина принесла нашей сборной первое "золото" летней Универсиады-2019 в Неаполе. Тогда ей для победы хватило 6,84 м.

Напомним, прежде она уже завоевывала "бронзу" чемпионата Европы в помещении, а также "бронзу" и командное "золото" Европейских игр-2019 в Минске.


Как сообщалось ранее, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как принимает душ во время медового месяца. Не так давно сексапильная спортсменка вышла замуж за украинского пловца Михаила Романчука. Сразу после торжества молодожены отправились в теплые края, на Мальдивы, откуда Марина поделилась со своими подписчиками в Instagram пикантными снимками. На одном из них девушка показала, как принимает душ в купальнике.


Марина Бех-Романчук. Тренировка. Видео – Instagram спортсменки

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Тег легкая атлетика, прыжки в длину, Бриллиантовая лига, Марина Бех

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Сегодня|Спорт

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