Бубка передал Донецкой области спортивное оборудование на полтора миллиона гривен

Глава олимпийского комитета помог инвентарем юным спортсменам

Подарки от Сергея Бубки. Фото: НОК Украины

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка посетил Донецкую область и передал для развития спорта области оборудования на сумму около полутора миллиона гривен.

Спортивное оборудование предусмотрено для занятий легкой атлетикой, велоспортом, тяжелой атлетикой и триатлоном: это шесты для прыжков в высоту, тяжелоатлетический помост и разного типа велосипеды.

"Донетчина – это мой родной край: приехав простым мальчиком из Луганска, именно здесь я смог достичь высоких спортивных результатов и стать тем человеком, которым сегодня. Это особое место для меня, потому возвращаясь сюда, каждый раз меня переполняют особые эмоции, – заявил Бубка. - Приятно, что несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области спорт занимает важное место в жизни региона, функционируют спортивные сооружения и объекты. Рад видеть горящие глаза юных спортсменов! Пусть не каждый из них станет олимпийским чемпионом, но каждый должен вырасти здоровой, сильной личностью, поэтому подобная поддержка и внимание к атлетам Донецкой и Луганской очень важна и необходима".

Напомним, в конце 2017 года Бубка передал спортсменам Донецкой и Луганской комплект современного гимнастического оборудования общая стоимость которого составляет около 2,5 млн гривен.

Ранее мы писали, что биатлонистка Юлия Джима пройдет курс оздоровления в аюрведической клинике в Венгрии.

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