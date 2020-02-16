"Будем бороться за имя": чемпион Украины сыграл решающий матч в Лиге чемпионов

Во время поединка в Македонии у "Мотора" возникло много проблем

Айденас Малашинскас

В 13-м туре Лиги чемпионов украинский "Мотор" проиграл на выезде македонскому "Вардару" со счетом 28:38. За два матча до конца групповой стадии запорожане лишились последних шансов на выход в плей-офф. Ранее мы писали, что украинский гранд вырывает первую победу в Лиге чемпионов и остается в борьбе за жизнь.

Уже в конце первого тайма "Мотор" позволил "Вардару" увеличить свое преимущество с одного до пяти голов. Во второй половине матча игра запорожан разладилась еще больше, что вылилось в разгромное поражение. Отметим, что первые голы в Лиге чемпионов записал на свой счет 22-летний разыгрывающий украинской команды Владислав Паровинчак, а также дебютировал в престижнейшем еврокубке 17-летний вратарь чемпионов Украины Михаил Будко, который выходил на семиметровые.

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Ростислав Ланевич, исполняющий обязанности главного тренера "МОТОРа": "Я поздравляю команду соперника, у них сегодня получилась хорошая игра. У нас же наоборот, было много проблем. Мы не смогли справиться в атаке, были недочеты и в защите. Хотя предусматривали, что соперник будет играть 7 на 6. В команде сейчас непростая ситуация. Но у нас остается еще два матча. И мы будем бороться за свое имя".

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