Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

"Будем бороться за имя": чемпион Украины сыграл решающий матч в Лиге чемпионов

16 февраля, 00:25

Во время поединка в Македонии у "Мотора" возникло много проблем

Айденас Малашинскас

Айденас Малашинскас

В 13-м туре Лиги чемпионов украинский "Мотор" проиграл на выезде македонскому "Вардару" со счетом 28:38. За два матча до конца групповой стадии запорожане лишились последних шансов на выход в плей-офф. Ранее мы писали, что украинский гранд вырывает первую победу в Лиге чемпионов и остается в борьбе за жизнь.

Уже в конце первого тайма "Мотор" позволил "Вардару" увеличить свое преимущество с одного до пяти голов. Во второй половине матча игра запорожан разладилась еще больше, что вылилось в разгромное поражение. Отметим, что первые голы в Лиге чемпионов записал на свой счет 22-летний разыгрывающий украинской команды Владислав Паровинчак, а также дебютировал в престижнейшем еврокубке 17-летний вратарь чемпионов Украины Михаил Будко, который выходил на семиметровые.

Читайте также: "Со страной-агрессором неприемлемо": Украина открестилась от совместного Евро с Россией

В тренде
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы
Клуб Гвардиолы - на два года вне еврокубков

Ростислав Ланевич, исполняющий обязанности главного тренера "МОТОРа": "Я поздравляю команду соперника, у них сегодня получилась хорошая игра. У нас же наоборот, было много проблем. Мы не смогли справиться в атаке, были недочеты и в защите. Хотя предусматривали, что соперник будет играть 7 на 6. В команде сейчас непростая ситуация. Но у нас остается еще два матча. И мы будем бороться за свое имя".

Смотрите тренировку сборной Украины по гандболу в Австрии

Реклама

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вылет гандбол Вардар Македония проигрыш Мотор Запорожье Лига чемпионов гандбол

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первая каратистка Украины – на Олимпиаде! Терлюга завоевала лицензию на Игры-2020
Первая каратистка Украины – на Олимпиаде! Терлюга завоевала лицензию на Игры-2020Другие
Сумасшедший рекорд в прыжках с шестом от
Сумасшедший рекорд в прыжках с шестом от "шведского Бубки": 20-летний парень взял космические 6.17Другие
Жуть: борец сломал шею, пытаясь провести болевой прием
Жуть: борец сломал шею, пытаясь провести болевой приемДругие
Беженка из Африки оставила украинку без
Беженка из Африки оставила украинку без "золота" чемпионата Европы по борьбеДругие
Самой молодой победительницей традиционного турнира в Словакии стала украинская легкоатлетка
Самой молодой победительницей традиционного турнира в Словакии стала украинская легкоатлеткаДругие
Спортивный чиновник ушел в отставку в связи с громким скандалом об изнасиловании
Спортивный чиновник ушел в отставку в связи с громким скандалом об изнасилованииДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...