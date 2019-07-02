"Будешь вонять – прогоним": легенда украинского велоспорта требует мести за оскорбление чемпионки Евроигр

Ярослав Попович высказался по поводу хамских угроз главы федерации велоспорта в адрес Анны Соловей

Анна Соловей. Фото: НОК Украины

Легендарный украинский велогонщик Ярослав Попович прокомментировал ситуацию вокруг чемпионки Европейских игр Анны Соловей и президента федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко. Отметим, что после победы Соловей на Евроиграх Федерация велоспорта Украины на своей странице в соцсети поздравила с "золотом" спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

У Анны Соловей это вызвало недоумение. "Удивляюсь вашей некомпетентности, – написала она. – Очень хотелось бы узнать, почему поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мое фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям".

Башенко на это ответил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали", – написал глава Федерации велоспорта Украины.

Ярослав Попович (лучший молодой гонщик Тур де Франс 2005, третий призер Джиро д'Италия 2003) по поводу разгоревшегося скандала сказал следующее: "Это уже не первый такой случай с Башенко. Если вы следили за ситуацией, то знаете. В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом. Как за это может поплатиться Башенко? Даже не знаю. Во всех соцсетях украинского велоспорта происходит маленький переворот, мне звонят, пишут, спрашивают. Люди запереживали. Если бы я был человеком такого уровня – за такие слова только отставка. Такого себе нельзя позволять, особенно человеку такого уровня".

Как сообщалось ранее, Минск разочарован: Европейские игры посетили всего 8 тысяч туристов. Тогда как в столице в Беларуси ожидали около 30 тысяч болельщиков из разных стран. К примеру, когда в Минске в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, Беларусь посетило около 80 тысяч туристов. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку в 2015 году, было 28 тысяч гостей.

Также мы писали, что Путину стало не по себе: как украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Европейских игр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Будешь вонять – прогоним": легенда украинского велоспорта требует мести за оскорбление чемпионки Евроигр". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"