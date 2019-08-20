"Будешь вонять – прогоним": новый босс украинского велоспорта проехался по своему предшественнику

Андрей Гривко / Фото: Getty Images

Андрей Гривко, сменивший на посту президента Федерации велоспорта скандального Александра Башенко, дал свое первое интервью в новом качестве. В частности, Гривко "проехался" по Башенко и рассказал о том, что собирается делать на посту президента.

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"Я уже неоднократно говорил Башенко, чтобы он оставил свои приватные обиды и был более профессиональным. Потому что, когда он заходил на эту должность, у него был шанс стать человеком, который развил велоспорт, и уйти со статусом уважаемого президента, как это сделали его предшественники. Однако сейчас он все делает для того, чтобы опозорить себя и уйти с другой риторикой со стороны общественности, – заявил Андрей Гривко. - Я бы хотел увидеть какое-то взаимопонимание, извинения перед Анной Соловей, за те негативные вещи, за которые его засудила общественность".

Александр Башенко / Фото: Facebook

"Мы имели проблему номер один – это действия Башенко, а вторую – с уставом, который ничего не мог с ним сделать. Сейчас задача – сделать нормальный устав, который распределял бы правильно полномочия, – добавил Андрей Гривко. - Мне бы хотелось, чтобы у нас развивались и детские клубы, и профессиональная команда была, и были свои герои на Tour de France, на чемпионатах мира – и флаг нашей страны поднимался высоко".

Анна Соловей / Фото: НОК Украины

Напомним, решение уволить Башенко было продиктовано его конфликтом с велогонщицей Анной Соловей, которой президент Федерации нахамил после Европейских игр-2019 в Минске.

Тогда Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой в адрес спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил Соловей: "Ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь? Запомни, принцесса, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

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